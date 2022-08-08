《龍珠》將在香港上映第21部劇場版　作者鳥山明親自坐鎮監督

經典動漫《龍珠》（Dragon Ball）相信是不少70、80、90後男士的童年回憶，多年來這部作品人氣依然高企。《龍珠》也誕生了不少劇場版，每一部也可說大受歡迎，而下月即將上映《龍珠》的第21部劇場版，名為《龍珠超劇場版：超級英雄》。

好期待。

上集《龍珠超劇場版：布洛尼》於全球大收超過1.2億美元，更成為美國史上最高動畫電影票房第5位。自1984年起在《週刊少年JUMP》連載超過十年的超人氣漫畫《龍珠》，全球漫畫銷量高達2.6億冊，動畫、電影、電玩遊戲及各類產品應運而生，幾乎可說是無人不識。風靡全球38年，《龍珠超劇場版：超級英雄》誓必再創另一番風潮！

《龍珠超劇場版：超級英雄》由兒玉徹郎執導，並由鳥山明親自坐鎮監督，他更參與了故事對白創作及角色設計，講述《龍珠超劇場版：布洛尼》的後續故事！邪惡組織紅領巾軍曾被悟空消滅，承繼了那股邪惡意志的人們創造了終極最強人造人 — 伽瑪1號和2號。他們自稱為「超級英雄」（SUPER HERO），更開始對笛子魔童及悟飯施以襲擊！到底這班捲土重來的新生紅領巾軍目的是什麼？危機逐漸逼近，是時候覺醒了 — 真正的「超級英雄」！