小丑2｜Arkham精神病院係續集主場景？ 劇情聚焦與小丑女愛恨交纏

電影《JOKER小丑》（Joker）於2019年上映時叫好叫座，華堅馮力士（Joaquin Phoenix）亦憑精湛的演技贏得奧斯卡最佳男主角。華納兄弟已宣布即將開拍續集《Joker: Folie à Deux》，還有Lady Gaga加盟飾演Harley Quinn一角，再有消息指精神病院Arkham Asylum很有機會成為續集的主場景。

續集《Joker: Folie à Deux》將於2024年10月4日上映。（《JOKER小丑》劇照）

續集完整戲名為《Joker: Folie à Deux》。（IG/@toddphillips）

日前導演Todd Phillips公開了續集將於2024年10月4日上映後，綜合外媒報道，續集將會把焦點放在精神病院Arkham Asylum。漫畫中指出有大量反派包括小丑本人、雙面人、謎語人、急凍人等都曾被該精神病院收容，同時亦是小丑與心理醫生Harleen Quinzel相遇的地方。

Lady Gaga正式加盟續集飾演Harley Quinn。（Getty Images）

Harleen Quinzel原本是Arkham Asylum的心理醫生，曾為毒藤女和小丑擔任治療師。在治療期間被小丑誘惑，更對他悲慘的過去充滿同情繼而被對方感動，更開始瘋狂迷戀小丑，並因愛而協助小丑逃離精神病院及穿上小丑服飾成為Harley Quinn。

早前已有大批影迷推測Lady Gaga加入會將續集變成音樂劇，如果Arkham Asylum真的是續集的主場景，相信續集將會探討小丑與Harley Quinn的愛恨交纏。