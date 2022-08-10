《鐵血戰士狩獵追擊》影評｜重燃元祖版初心　新殺戮技刺激官能

《鐵血戰士》（Predator，又譯︰終極戰士）系列，自1987年上映以來，一直是科幻動作片經典，不時都有續作推出。今年系列便推出全新一集《鐵血戰士︰狩獵追擊》（Prey, 又譯︰終極戰士：獸獵者），於Disney+獨家上架，今集更加全力向1987年版致敬。

（《鐵血戰士︰狩獵追擊》劇照）

電影首集於1987年上映，由阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演，經典至今，更延伸至與異形對決的《異獸戰》（Alien vs. Predator）。而來到今次《鐵血戰士：狩獵追擊》，將是整個系列的前傳，故事帶領觀眾回到300年前的1715年，探索鐵血戰士與人類之間戰爭的起源，回到史無前例的高等敵人首次入侵地球的經歷。

女主角在一眾戰士中，憑實力超越族中男士。（《鐵血戰士︰狩獵追擊》劇照）

看《鐵血戰士》，重點當然是太空獵人血獸，每集都用盡方法大肆殺戮，原以為去到與異形對決的《異獸戰》（Alien vs. Predator），廝殺場面會更奪目，可惜故事就是欠劇情，冇力支撐整套戲，只是賣弄血腥，最後淪為B級血腥爛片。今集被外媒評為《鐵血戰士》系列回勇之作，其實大家都不用抱太大期望，只是前作太差，今集稍為改善一下，表現正常回到正軌，便可以大獲好評。

徒手大戰血獸相當刺激，不過就有觀眾覺得今集血獸被弱化。（《鐵血戰士︰狩獵追擊》劇照）

來到最新作，劇情返到故事原點，成為整個系列的前傳，講到被派到地球的第一位血獸，如何獵殺18世紀初北美原住民科曼奇族群人。而牠一直忽視女主角的能力，最後竟成為自己最大威脅。如果你對《鐵血戰士》還有印象，故事起初成班擁有強勁火力，先進武器的軍隊，以為十拿九穩，偏偏遇上血獸竟束手無策，節節敗退。打到剩下阿諾舒華一人，只好自求多福，以最原始的求生技設下陷阱，跟血獸拼個你死我活。

+ 7

由於《鐵血戰士︰狩獵追擊》的時代背景是18世紀，所以科技水平跟阿諾舒華版本的後段情節相若，要以智慧戰勝血獸。今集短短90多分鐘，節奏明快，主角改由女性擔正，完全是政治正確的表現，配合社會需求。雖然如此，但整體來說都不算突兀。前半講主角的成長經歷，由起初被同族人排擠，到後來以實力超前一眾男性，後段就是一場接一場的廝殺，追求刺激的觀眾自會收貨，但整體是水準之作，未必大驚喜。