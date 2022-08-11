I Am Groot｜每集5分鐘可愛登場　Baby Groot搞笑日常成治癒喜劇

在等待Marvel第四階段劇集《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk: Attorney at Law）上架期間，Disney+特別推出了由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列的Baby Groot擔正的洐生短劇《我是樹人》（I Am Groot），雖然每集僅5分鐘，但足以成為Marvel中最治癒動畫。

《我是樹人》（I Am Groot）由《銀河守護隊》系列導演James Gunn監製，繼續有雲迪素（Vin Diesel）坐鎮配音，而故事就連接《銀河守護隊》首集，讓大家了解Baby Groot的誕生及日常趣事。共5集的劇情講述Baby Groot四處探險，當中更有Baby Groot為盆栽而呷醋及與外星生物鬥舞的搞笑情節，充分表現出Baby Groot可愛帶點邪惡的形象。

Baby Groot真係超級可愛！（劇集畫面）

每集雖然只有5分鐘，但意想不到的劇情卻非常有驚喜！（劇集畫面）

劇中Baby Groot只有一句對白「I am Groot」。（劇集畫面）

雖然劇集中Baby Groot只有一句對白「I am Groot」，但意想不到的劇情卻為帶來暖心的治癒感。另外，劇中亦出現了不少彩蛋，包括在第五集《Magnum Opus》中看到火箭浣熊的身影外，還有星爵的靴及正在洗澡的達拉斯（Drax）。

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