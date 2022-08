I Am Groot｜每集5分鐘可愛登場　Baby Groot搞笑日常成治癒喜劇

在等待Marvel第四階段劇集《變形女俠:律政英雌》(She-Hulk: Attorney at Law)上架期間,Disney+特別推出了由《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)系列的Baby Groot擔正的洐生短劇《我是樹人》(I Am Groot),雖然每集僅5分鐘,但足以成為Marvel中最治癒動畫。

《我是樹人》(I Am Groot)由《銀河守護隊》系列導演James Gunn監製,繼續有雲迪素(Vin Diesel)坐鎮配音,而故事就連接《銀河守護隊》首集,讓大家了解Baby Groot的誕生及日常趣事。共5集的劇情講述Baby Groot四處探險,當中更有Baby Groot為盆栽而呷醋及與外星生物鬥舞的搞笑情節,充分表現出Baby Groot可愛帶點邪惡的形象。

Baby Groot真係超級可愛!(劇集畫面)

每集雖然只有5分鐘,但意想不到的劇情卻非常有驚喜!(劇集畫面)

劇中Baby Groot只有一句對白「I am Groot」。(劇集畫面)

雖然劇集中Baby Groot只有一句對白「I am Groot」,但意想不到的劇情卻為帶來暖心的治癒感。另外,劇中亦出現了不少彩蛋,包括在第五集《Magnum Opus》中看到火箭浣熊的身影外,還有星爵的靴及正在洗澡的達拉斯(Drax)。

點擊下圖看更多Baby Groot的可愛畫面: