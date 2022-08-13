馬來西亞禁播《雷神奇俠4》　通訊部長：許多LGBT電影避過審查

Marvel最新超級英雄電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder），作為MCU（漫威電影宇宙）於2022年下半年的主打作品，在全球各地均獲得不俗的票房成績，深受Marvel粉絲的支持。然而電影卻因為人物「女武神」Valkyrie及石頭人Korg牽涉LGBT（男、女同性戀；雙性戀；跨性別）元素，而遭到多個國家禁播，包括中國、埃及、沙特阿拉伯及科威特。

《雷神奇俠4：愛與雷霆》因為LGBT元素而被禁播。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影海報。（imdb）

馬來西亞日前宣布，電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》因為無法通過當地的電影審查，而遭到禁播，馬來西亞通訊及多媒體部副部長Zahidi Zainul Abidin發言時表示：「最近有電影未能通過審查制度，就是新出品的《雷神》電影，作品觸及了LGBT的元素，而我們現在亦發現有許多存在LGBT元素的電影避過了審查。」副部長Zahidi更揚言，壓制藝術性創作的力度在未來只會有增無減，意味針對LGBT題材作品的打壓將會更強硬。

然而，副部長Zahidi承認現階段暫時無法控制及監管海外平台的電影放映，意味外資串流平台如Netflix及Disney+將不受電影審查制度的限制。而另一部今年上映的電影《光年正傳》（Lightyear），雖然亦因為相同原因而被禁映，然而馬來西亞觀眾依然能夠透過串流平台觀映，但電影卻被標籤為18禁，觀眾需要符合該年齡規範才能夠合法觀映。