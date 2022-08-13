殺手列車︱艾美莉賓特加盟導演新作　打造嘴炮子彈橫飛動作電影

《殺手列車》（Bullet Train）近日在香港上映，電影由巨星畢彼特（Brad Pitt）飾演一位運滯的退休殺手，在子彈列車遇上殺手同行，為了任務與復仇互相廝殺。導演David Leitch的玩味暴力風格鮮明，觀眾能夠再次在大銀幕上享受《死侍2》（Deadpool 2）一樣嘴炮、子彈橫飛的電影。

《殺手列車》由David Leitch執導，畢彼特主演，電影嘴炮子彈橫飛，具有鮮明的玩味風格。（imdb）

早前David Leitch透露，自己的新作《The Fall Guy》睇中了荷里活男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling），故事將講述男主角表面是一位荷里活特技演員，實質上是一位賞金獵人，並捲入連串風波。

賴恩高斯寧近年漸漸建立起瀟灑硬漢的銀幕形象。（《灰影人》電影劇照）

而日前據外媒報道，導演邀請了《毒裁者》（Sicario）女星艾美莉賓特（Emily Blunt）飾演女主角，角色設定暫定同為特技演員，未知會否與賴恩高斯寧的角色一樣擁有多重身份。而《The Fall Guy》預計將於今年十月開拍。

艾美莉賓特同樣擁有強悍的銀幕形象。《毒裁者》電影劇照。（imdb）

艾美莉賓特曾飾演多部動作電影，包括《毒裁者》、《異空戰士》（Edge of Tomorrow）、《無聲絕境》（A Quiet Place）系列等，其強悍的銀幕形象及肌理分明的身型線條，非常適合《The Fall Guy》的特技演員角色。