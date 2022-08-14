Lily-Rose晒新劇超性感造型　粉絲期待Jennie@BLACKPINK同框演出

由尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp及歌手The Weeknd主演的HBO美劇《The Idol》未正式推出已經引來極大迴響，繼HBO早前發布了劇集預告後，再公開了女主角Lily-Rose的超性感造型照。

HBO昨日發布了《The Idol》的預告，不過暫時還未有正式上架日期。（預告畫面）

Lily-Rose穿上桃紅色性感內衣，僅以少量布塊遮掩著上圍，邊走邊撥弄秀髮，非常性感誘人。（IG/@theidol）

Lily-Rose本人與HBO分別在IG發佈了這張最新照片，Lily-Rose穿上桃紅色性感內衣，僅以少量布塊遮掩著上圍，邊走邊撥弄秀髮，非常性感誘人。有大批粉絲看到照片後，都不禁留言大讚Lily-Rose身材火辣，除了表示今次在劇中飾演流行歌手非常適合，更指她遺傳了父親尊尼特普及母親Vanessa Paradis的優良美貌及迷人氣質。

《The Idol》以音樂產業為背景，講述流行歌手Jocelyn（Lily-Rose Depp飾）與神秘的洛杉磯夜店老闆（The Weeknd飾）的愛恨交纏，當中圍繞金錢、毒品及性交易。而夜店老闆就變成了邪教領袖，同時加入了大量超大尺度的場面。另外，韓國女團BLACKPINK成員Jennie亦有份飾演一角，在預告中更與Lily-Rose同框，讓不少粉絲引頸以待。

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