《闔家辣》票房突破3000萬　吳君如謝票透露Edan狀況OK

由吳君如、鄭中基、梁詠琪（Gigi）及MIRROR成員呂爵安（Edan）主演的《闔家辣》，票房突破3000萬，導演鄭晉軒（Coba）聯同君如及監製鄒凱光，昨日（13日）現身戲院謝票，Edan由於演唱會事故而停工兩個月，君如亦有談及其近況：「Edan OK啊」。

吳君如與導演現身戲院謝票。（電影公司提供）

身兼監製的君如感謝觀眾支持：「由100萬到3000萬，其實大家都付出很多努力，十分多謝大家用真金白銀來睇戲，希望大家繼續支持香港電影。」她跟導演Coba指身邊有不少人熱烈撐場，有人睇了七、八次，導演仲話有人睇足22次。

由賀歲檔變暑期檔，《闔家辣》票房成績依然亮眼。（電影公司提供）

而鄒凱光就對君如笑言：「這個數字終於可以公開你跟Edan沖涼戲給大家看了，不是Angela（袁澧林）而是你呀，我們會公佈，請大家稍等。」身在台灣的Gigi亦落力宣傳《闔家辣》，君如提到：「台灣的觀眾同樣好喜歡《闔家辣》，覺得很好笑，不過有些少不明白的地方，所以Gigi就要跟他們解釋『阿倫食粉絲』以及『黃德斌出腸』，其餘都非常好笑。」最後無收人工的君如希望整個團隊可以舉辦慶功宴，知道拍《闔家辣》相當艱辛，希望好好慰勞一眾工作人員，若能成功開拍續集都非常願意再次無酬演出。