怪奇物語4｜Joseph Quinn爆紅　網民力推取代羅拔唐尼做鐵甲奇俠

Marvel行政總裁Kevin Feige早前於聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con, SDCC）宣布未來會開拍《復仇者聯盟》（Avengers）第5、6集《Avengers: The Kang Dynasty》及《Avengers: Secret Wars》。近日有消息指Marvel將會安排「鐵甲奇俠」（Iron Man）於這兩集現身，但羅拔唐尼不會再飾演這角色。

有消息指Marvel將會安排「鐵甲奇俠」於《復仇者聯盟》第5、6集中亮相。（劇照）

可惜羅拔唐尼不會再飾演這個角色。（劇照）

羅拔唐尼所飾演的「鐵甲奇俠」（Iron Man）於《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）中壯烈犧牲，但下第五階段的Marvel定為「多元宇宙傳奇」，故積有可能出現平行時空的鐵甲奇俠。

羅拔唐尼所飾演的「鐵甲奇俠」（Iron Man）於《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）中壯烈犧牲。（劇照）

近日外媒報道，新版本的Tony Stark年齡設定在二十多歲至三十歲，所以一直被傳接棒的湯告魯斯（Tom Cruise）將不會飾演這角色。有大批粉絲及網民就推薦近期憑Netflix王牌劇《怪奇物語》（Stranger Things）第四季爆紅的「Eddie」Joseph Quinn飾演年輕版鐵甲奇俠。網民指Jospeh的樣貌與年輕時期的羅拔唐尼極為相似，不過暫時Marvel對這個角色還未開始選角。