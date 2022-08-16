《一路瞳行》香港故事感動北京觀眾　觀眾大讚︰情感最大的力量

以新晉導演朱鳳嫻的原生家庭故事為藍本，講述父母失明，誕下視力健全的女兒的電影《一路瞳行》（內地名︰我的非凡父母）。電影由影后惠英紅（紅姐）夥拍吳岱融飾演失明夫妻，並由吳千語飾演女兒，打造出一部感動人心的電影。《一路瞳行》剛亮相北京國際電影節，三位主演惠英紅、吳岱融及吳千語「一家人」盛裝走紅地毯儀式，隨後更與觀眾見面，大談拍攝感受及感謝觀眾支持！

三位與觀眾見面，分享觀後感。（官方相片）

於北京國際電影節紅地毯儀式上，惠英紅、吳岱融及吳千語「一家人」有默契地穿上同一色調服飾亮相，甚有一家人風範！在紅地毯上影后紅姐被問到演出時的挑戰，她表示會根據角色的形象，在每個鏡頭前不斷練習控制眼球轉動的方向。這次飾演女兒的吳千語則表示與兩位前輩合作很榮幸，亦表示當初有點壓力，但很慶幸最後一切順利。問到入場前要有何準備？吳岱融則笑言大家一定要帶紙巾進場。展映當晚後觀眾的反應亦非常踴躍，紛紛表示都被三位演員的真摰演出和故事感動到：「這是一部令人感動、充滿溫暖和力量的影片，非常值得一看！」「情感最大的力量，就是來自真實。」

三位一身全黑造型行紅地氈。（官方相片）

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這次北京國際電影節特別策劃的「光影浪潮 香港電影新動力」單元特展，《一路瞳行》獲邀為此單元的開幕電影，三位主演亦特意於展映後與觀眾互動分享。對於紅姐首次挑戰視障人士角色，她表示有嘗試以視障人士方式生活：「拍攝過程中全程帶著特效隱性眼鏡，並用眼睛發力轉動眼球，這樣訓練了十幾天，時間長了甚至會頭痛。」但亦因為這樣的設計和訓練，才能將視障人士的真實狀態呈現於幕前。而吳岱融表示戲中見到的其他視障人士都是真實的：「他們雖然無法看見，但你與他們相處後會感受到他們的樂觀與真心。」這次千語挑戰中學生角色，被觀眾大讚「零違和感」！千語笑言感謝：「自己換上服裝、置身在那個場景裡，就瞬間被帶入了角色！」