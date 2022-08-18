謝賢成四料影帝：打算做到瓜老襯　劉雅瑟為拍戲願意不眠不吃不喝

第四十屆香港電影金像獎頒獎典禮於上月17日圓滿結束，多部得獎電影獲院商安排重映，讓影迷能夠在電影院中重溫。日前，憑《殺出個黃昏》奪得香港電影金像獎、香港電影評論學會大獎、香港電影編劇家協會三料影帝的謝賢，攜同《殺出個黃昏》的監製及編劇林家棟、憑《智齒》榮獲金像影后的劉雅瑟、演員廖子妤等出祝捷會。

香港電影導演會代表莊文強向謝賢補頒獎項。（電影公司提供）

會上，香港電影導演會代表導演莊文強，向謝賢、劉雅瑟補頒2021年度香港電影導演會「最佳男主角」及「最佳女主角」獎項，四哥一躍而成四料影帝，亦令劉雅瑟再度封后。

謝賢憑《殺出個黃昏》成四料影帝。（電影公司提供）

四哥再度得獎，首先感謝觀眾的掌聲，並答應影迷一定會繼續演下去：「我做這一行，打算做到『瓜老襯』，我年紀也不少，所以希望能夠一路做下去。」被問得獎感受，四哥隨即大騷幽默本色：「其實我係買獎！」家棟笑指：「四哥以前掛住玩潛水車同打獵，唔得閒啫！」對於會否原班人馬再拍續集，四哥立刻表示：「問佢（家棟）啦！」家棟則指：「你唔好加價！」。而家棟亦補充指：「這個組合近年鮮見，因為雲集了三代的演員同場，非常難得。」

謝賢指自己雖然年紀大，但亦願意繼續拍電影。（電影公司提供）

劉雅瑟憑《智齒》三度封后，首先感謝戲中對手戲極多的林家棟：「感謝家棟讓我學會演戲不需要很多設計，因為演員之間具有流動性，感謝他帶我入戲。雖然與子妤之間的戲份不多，但亦希望往後有更多合作的機會。」劉雅瑟亦感謝支持自己的觀眾：「雖然對觀眾而言，我是一個陌生的演員，但感謝觀眾喜歡王桃這個角色，以及我為這個角色所付出的認可。」

劉雅瑟憑《智齒》獲封為三料影后。（電影公司提供）

《智齒》的拍攝過程與環境非常極端，劉雅瑟自言非常欣賞導演的創作方法：「因為鄭保瑞導演很『痴線』，其實我自己也一樣，所以如果他要求我不吃飯、不睡覺地拍戲，我也非常願意！我很喜歡大家在拍電影時很用心、很投入在創作的過程中。」

劉雅瑟願意拍攝比《智齒》挑戰更極端的電影。（電影公司提供）

憑《智齒》獲金像女配角提名的廖子妤，亦表示自己期望與家棟、雅瑟合作：「我在現場看導演、家棟與雅瑟在討論如何演出時，好像查案一樣在抽絲剝繭，很希望加入討論，卻不知道應該說甚麼，所以也在一旁偷師。那一種對極致的追求，我希望能夠觸得到的境界。」

廖子妤在拍攝《智齒》期間，在其中一場撞傷頭部，仍然堅持繼續拍攝下去。（電影公司提供）

家棟補充指：「拍攝《智齒》時，子妤已經撞到頭，令她真正體會到甚麼叫『導演未嗌Cut，都要繼續演落去』。因為那一場戲我們有一些肢體碰撞，誰知令她的頭撞在地上，但導演沒有『嗌Cut』，當時我也呆一呆，但唯有繼續演下去，聽到她頭着地的巨響時，我也覺得很害怕。」