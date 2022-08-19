姜大衛兩兄弟接受外媒訪問片出土　秦沛流利英語親解血腥場面魅力

70年代，香港影壇剛冒起，其中武俠片最享負盛名，獨特的動作場面及暴力美學，震懾全球觀眾，當年更吸引到外國傳媒關注這股熱潮，專誠來港參觀邵氏片場，更去到正在拍攝的《水滸傳》現場。近日網上便流傳一條姜大衛與秦沛接受外媒訪問的影片，二人以流利英語對答，其中秦沛更分享觀眾愛看暴力埸面的原因。



年輕時的姜大衛，的確好似周杰倫。（影片截圖）

訪問影片在《水滸傳》現場拍攝，導演為張徹，主角有姜大衛飾演的燕青，狄龍飾演的武松，還有飾演花榮的秦沛，其中姜大衛、秦沛兩兄弟接受訪問。

《水滸傳》是姜大衛在邵氏期間的一部代表作。（《水滸傳》劇照）

其中外國記者對香港演員的片酬及工作時間非常關注，姜大衛就謙稱其實賺得不多，但好享受這份工作。不過工時之長就令記者嘖嘖稱奇。姜大衛︰「一年大約拍4至6套電影。」由於片量多，工時亦相對較長︰「去年計，我便開足330日工，有時會拍足20小時，只能休息4小時。」

秦沛以流利英語，接受外媒訪問。（影片截圖）

姜大衛又提到自己做過動作演員，每日被「殺」5、6次。「事後每次都收到2元利是，都開心。」而當上主角後，姜大衛便反過來，每日拍攝宦要大開殺戒，殺數十人。至於張徹導演的暴力美學，秦沛坦言觀眾非常受落，他解釋︰「大家日常工作壓力大，入到戲院見到大量噴血、斬頭的場面，會非常興奮。」