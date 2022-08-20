Millie Bobby Brown拍《天才少女福爾摩斯》續集：生涯最重要作品

《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）由串流平台Netflix自家製作，電影改編自Nancy Springer的小說，並於2020年上映。故事講述亨利卡菲爾（Henry Cavill）所飾演名偵探福爾摩斯（Sherlock Holmes），有一位妹妹Enola（Millie Bobby Brown飾演），在發現母親無故失蹤後，憑母親故意留下的線索出發尋找母親的下落，並由近郊的成長地到達首都倫敦的冒險。故事充滿少女成長的爭扎與體驗，並對女性身份與權利作出跨越時代的反思。

《天才少女福爾摩斯2》將會於今年11月4日於Netflix串流平台上映。《天才少女福爾摩斯2》電影劇照。（Netflix官方IG圖片）

日前，Netflix於官方社交媒體公布《天才少女福爾摩斯2》（Enola Holmes 2）將於11月4日上映。電影主演亨利卡菲爾與Millie Bobby Brown將會回歸系列，並以兄妹檔形式，在倫敦裡合作尋找一位失蹤少女。Millie Bobby Brown就新作接受外媒訪問時表示：「《天才少女福爾摩斯》或許是我暫時在荷里活生涯中最重要的作品，因為裡面有許多屬於我個人的演繹與創作。」

亨利卡菲爾（左一）與Millie Bobby Brown將會回歸電影續集。《天才少女福爾摩斯2》電影劇照。（Netflix官方IG圖片）

今年剛滿18歲的Millie Bobby Brown，一直以童星身份演出《怪奇物語》（Stranger Things）電視劇集系列，而她與角色Enola Holmes正正處於相同年齡階段，她指出：「我的年紀與性別一直沒有被我的工作模造，在拍攝現場的每個人均十分尊重與聆聽我的聲音，是個非常優越的工作環境。」所以Millie Bobby Brown對電影中的角色具有一定程度的對照，並希望利用角色呈現古往今來一直存在、未被認清與得到改善的問題。