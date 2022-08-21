明日戰記影評｜古天樂最難行的路　親身體驗「Ending由自己決定」

由古天樂監製及主演，劉青雲、姜皓文主演，吳炫輝執導的香港科幻鉅製《明日戰記》，上映前一星期大做過百場優先場，既讓大家先睹為快，也希望營造口碑助宣傳。香港人拍科幻片，呢件事本身已經夠科幻，的確要有一定程度沉迷，甚至瘋狂才會肯踏出這一步。當年有徐克《蜀山》（1983），有劉偉強的《風雲雄霸天下》（1998），今天有古天樂《明日戰記》。



兩位在戲中的兄弟情的描寫算立體，令情節到最後有所推進。（《明日戰記》劇照）

《明日戰記》作為香港人製作的科幻特技電影，大家都引頸以待，由開拍到反覆宣布上畫，大大話話都等了4、5年。4、5年在科技里程上大可以是一大鴻溝，正如當年還要在綠幕前拍攝再加工，到後來實景加工都冇難度，去到《蝙蝠俠》，已經是在超大型環迴LED牆上扮真景拍攝，像真度一再提升，所以電影愈押後上畫，愈有一股不可遇見的隱憂。直至入場看畢整套《明日戰記》，實在替它鬆一口氣。

《蝙蝠俠》幕後花絮，製作人員利用LED牆作虛擬場景，並進行拍攝。（幕後花絮影片截圖）

以下內容含劇透，請針酌閱讀

既然開宗名義是科幻特技鉅製，首先特技要見得人，印象中有三場精彩情節是令人難忘，首先是古天樂飾演的泰來，全隊人墜機後生還，走到棄置醫院內遇上外星生物襲擊，這是第一次與外星生物交鋒，小心翼翼地探索，直至洶群而出，整個過程氣氛營造不俗，外星生物的外貌形態也夠醜陋可怕，第一個特技Check Point過關。

醫院一幕，氣氛營造不俗，亦是外星生物首個出場位。（《明日戰記》劇照）

另一場是古天樂與劉青雲要到廢墟處尋找遺失的「基因子彈」，並用上機甲上的飛行器，在廢墟中跳躍。在這導演以第一身視角出發，有置身現場的感覺，相當流暢。最後重頭戲就是公路大戰，對香港人而言，用港式公路做藍本設計場面，親切感加100分，而背後隱藏的東區走廊和土瓜灣一帶的樓景，也叫人看得格外興奮，這正正是香港觀眾對《明日戰記》懷有一份感情的原因。而古天樂跟三頭機械人大戰的動作，也達到快則狠。以首次製作來說，有膽量製作一條長10數分鐘的機械人格鬥片段，實在佩服。

用香港街景做背景，特別親切。（《明日戰記》影片截圖）

明明是一個新建構的世界，但隱約看到香港特色建築，非常有親切感。（《明日戰記》預告擷圖）

作為主菜，特技方面完全簽收冇異議，看罷的確有種值得等的感覺。不過作為科幻片的第一步，亦有不少進步空間可修補，尤其當劇組集中火力，將每個鏡頭的CG做到極細膩時，偏偏劇本上就略嫌未夠精細。最明顯是人物鋪排，歹角張家輝一出場就是一副奸人相，說話亦無意中引發喜感，是有點失衡。若將角色調至起初循循善誘，最後才露真身出賣下屬，這種反高潮會令戲軌更強。又例如古天樂與女兒的感情，未夠時間跟觀眾一起醞釀，便想大家一起抱頭痛哭，是有點急促。再者，連帶反派的機械人代表刑天、窮奇，有何伎倆和厲害之處都未著墨就要埋牙大打一場。無錯，動作是精彩，但欠缺背景矛盾或敵對數據支持，就令觀眾欠一份投入感，就只流於一場特技打鬥。

張家輝戲中一句「天幕就是我，我就是天幕」，令現場觀眾大笑出來，爆發出意想不到的喜感。（《明日戰記》預告截圖）

整體而言，如果入場是追求一場99分鐘，無冷場的特技盛宴，《明日戰記》絕對交足功課，作為科幻電影第一步，是達標，更是階段勝利。但要更上一層樓，劇本的琢磨將是下一部作品最要留意的地方，能做到特技協助講故事，才是一部真真正正成功的特技電影。電影有一句常用對白︰「Ending是由自己決定」，整個《明日戰記》的製作，都正正體驗這句說話，對自己承諾的對自己負責。現在Opening開得不俗，往後如何走到Ending就自己決定。