《明日戰記》登港產特技巔峰之作　回顧五部眼高手低科幻電影

全城期待的香港首部科幻電影鉅獻《明日戰記》已經上映，首日票房成績極佳，成為2022年首三季的港產片開畫票房冠軍。電影號稱香港電影史上最具份量、最認真製作、擁有最多CG電腦特技鏡頭的科幻電影，帶領香港電影特技晉身亞洲第一流水平。而在《明日戰記》前，香港曾經拍攝過不少科幻片，亦在不同類型的電影中利用電腦特技投入科幻元素，在成功及指標性作品以外，亦曾經有過不少徒具野心、「眼高手低」之作。

以下為大家盤點五部港產科幻電影奇葩作品：

《明日戰記》劇照

《百變星君》1995

由周星馳主演的電影《百變星君》，參考了當年占基利的《變相怪傑》，使用「生化人」、人造人的槪念，並以極土炮、粗糙的方式表達，製造喜劇感。電影中，周星馳飾演的阿星因為得罪黑幫頭目，而被炸彈炸至粉身碎骨，但竟然大難不死兼「死剩把口」，於是阿星便由博士由清一色平貨重建身體，成為半人半機械人。

《百變星君》是周星馳早期作品中，罕有地使用大量電腦特技。（imdb）

電影利用了不少電腦特技製造阿星的超現實改造過程，包括令觀眾印象極為深刻的「死剩把口」以及「Minecraft」式正方形頭殼，特技效果頗為粗糙。然而亦因為電影的土炮與惡搞風格明顯，令投入的土炮特技不至令觀眾覺得反感，反而成為電影的笑點之一。

《超級學校霸王》1993

雲集九十年代最當紅的劉德華、張學友與郭富城主演的科幻喜劇《超級學校霸王》，以《未來戰士》（The Terminator）的時空穿梭、保護未來世界的故事為框架，並借用日本電子遊戲《街頭霸王》與漫畫人物作為角色。電影中，為了還原《街頭霸王》的格鬥效果與穿越時空，採用了不少電腦特技效果，模擬激光、雷電等效果。雖然電腦特技效果並未如理想，與拍攝的畫面或偶有誤差及「穿崩」位置，然而在電子遊戲與漫畫的熱潮下，依然受到當時的觀眾歡迎。

《未來警察》2010

由王晶導演、劉德華主演的科幻電影《未來警察》，以穿越時空、拯救未來為主題，講述來自未來的超級戰士回到過去，利用未來科技拯救未來能源關鍵人物馬博士。《未來警察》的故事框架基本沿用《超級學校霸王》，配以2010年剛流行的《鐵甲奇俠》（Ironman）與經典科幻片《鐵甲威龍》（Robocop）為設計槪念，以幼嫩的電腦特技打造機甲與戰鬥場面，不論劇情與畫面質素均難以令觀眾接受。

《賭城風雲2》2015

由王晶導演，周潤發、張家輝及劉嘉玲主演的賭片《賭城風雲2》，承接《賭城風雲》票房的成功開拍續集。電影相比《賭城風雲》更遠離賭場及博彩主題，成為一部特工搗破犯罪陰謀的電影，並加入與劇情設定格格不入的機械人，而且視覺效果強差人意。片中的機械人「傻強」，明顯極具「塑膠感」，模仿《變形金剛》（Transformers）進行強行變形後，變成依賴電腦合成的動畫，毫無機甲質感可言，粗劣程度令觀眾咋舌，難以接受。

《鐵甲無敵瑪利亞》1988

八十年代末的科幻電影《鐵甲無敵瑪利亞》，由徐克監製，葉倩文、梁朝偉主演，講述黑幫利用創新科技機械人犯案，更製造了擁有葉倩文樣貌的機械人。電影利用道具服飾等較實在的手法打造機械人的機甲，電腦特技則有限度地運用於戰鬥效果中，雖然道具機甲不如同期荷里活運用電腦特技所製作的效果，然而葉倩文的「先鋒二號」造型大膽，形象經典且具有原創成分，相比十幾二十年後粗糙的電腦特技更實在，觀眾亦相當受落。