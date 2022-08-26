《木偶奇遇記》有《美女與野獸》班底加持　下月Disney+Day首播

真人版《木偶奇遇記》（Pinocchio），將於2022年9月8日Disney+ Day獨家上線，今次起用迪士尼《美女與野獸》班底呈現另一經典，將迪士尼史上第二套長篇動畫電影《木偶奇遇記》（1940）以真人版形式重新製作。

真人版《木偶奇遇記》（Pinocchio），將於2022年9月8日Disney+ Day獨家上線。 (《木偶奇遇記》海報)

真人最為人關然是搵到奧斯卡影帝湯漢斯飾演木匠一角，今次導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis），更是與湯漢斯合作過《阿甘正傳》、 《劫後重生》（Cast Away）與《北極快車》（The Polar Express），將這部家傳戶曉的經典故事，重新動人演譯，絕對有望再度衝擊奧斯卡。

真人版電影由湯漢斯（Tom Hanks）飾演木匠蓋比特，天才童星班傑明伊雲安斯禾夫（Benjamin Evan Ainsworth）聲演小木偶皮諾丘。 (《木偶奇遇記》劇照)

不論是以勇敢真誠感動我們的小木偶皮諾丘（Pinocchio），受父愛驅動勇闖洶險海域找尋小木偶的老木匠蓋比特（Geppetto），還是指引人生方向的好友蟋蟀占美利（Jiminy Cricket），都是觀眾們所喜愛的角色。真人版電影由湯漢斯（Tom Hanks）飾演木匠蓋比特，天才童星班傑明伊雲安斯禾夫（Benjamin Evan Ainsworth）聲演小木偶皮諾丘、約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt） 聲演皮諾丘的內心嚮導員蟋蟀占美利 （Jiminy Cricket）、金像提名辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）飾演藍仙女（The Blue Fairy）、基根米高奇（Keegan-Michael Key）聲演老實約翰(“Honest” John)及盧克伊雲斯（Luke Evans）飾演車伕（Coachman）。此外，更有全新角色Sofia the Seagull，將由金像提名女演員羅穎妮巴高（Lorraine Bracco）聲演。強勁演員陣容將會為《木偶奇遇記》真人版添上全新光采。

真人版小本偶保留原版的可愛。(《木偶奇遇記》劇照)

此外，戲中經典樂曲《When You Wish Upon The Star》亦再次用上，「When you wish upon a star. Makes no difference who you are. Anything your heart desires. Will come to you / 無分界限人平等 在星光裏求明引 心裏說話可兌現 夢想成真」。每當歌曲響起，大家的思緒就會連接到故事之中。

《雷神奇俠4：愛與雷霆》因為LGBT元素而被內地禁播。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影海報。）

其實《木偶奇遇記》首播當日，正是迪士尼年度盛事Disney+ Day（8/9），屆時將會有多套全新精彩影集推出，包括全新Marvel Studios作品《雷神奇俠4：愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)、《Marvel Studios 創作大本營 – 雷神奇俠4：愛與雷霆 製作特輯》(Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder)、《韓星地帶：求生大作戰》(THE ZONE: Survival Mission)、《歐比王肯諾比：絕地回歸》(Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return)、《失蹤禁地》(Tierra Incognita)、迪士尼《魔雪奇緣》(Frozen)及《魔雪奇緣2》(Frozen 2)英文版「Sing-Along一齊唱版本」 以及阿森一族系列全新短片系列《歡迎加入反派俱樂部》(Welcome to the Club) 等等。