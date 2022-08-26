明日戰記｜首日累積票房$589萬登年度冠軍　古天樂︰一齊並肩作戰

由天下一電影製作，古天樂擔任總監製及主演，吳炫輝執導加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文主演的香港首部科幻大製作《明日戰記》，期待多年，昨日（25/8）終於正式上畫。電影早前的優先場票房凌厲，開畫日表現亦非常理想，結果《明日戰記》上畫單日，便錄得$3,667,655 港元，旋即成為「2022 年華語片首日開畫票房 冠軍」，而計及優先場的累積票房，數字仲有驚喜。



《明日戰記》上映首日已經錄得累積589萬票房 （facebook@古天樂)

《明日戰記》昨日（25/8）全日收$366萬，單單計算上映數小時，截至昨日下午二時半，已經錄得票房$1,848,708 港元，火速成為2022華語片開畫票房No.1，而累計過去的優先場連同首日票房，更錄得$5,888,889 港元紀錄，數字靚到得人驚。而踏入星期五（26/8）氣勢不減，截至今日早上11點，累計票房已經突破 750 萬，有力以兩日時間突破千萬票房。

古天樂為答謝大家，親自拍片︰「希望你可以介紹畀朋友、家人，一齊去睇《明日戰記》。」（影片截圖）

電影得到觀眾以實際行動入場支持，身為總監製兼主演的古天樂，凌晨特別錄製短片感謝觀眾入場支持，古仔說：「 《明日戰記》在 香港首日開畫，於（25/8）下晝兩點半已經打破紀錄，成為 2022 年華語電影首日開畫票房冠軍，好多謝大家支持《明日戰記》，希望你可以介紹畀朋友、家人，一齊去睇《明日戰記》，我哋一齊並肩作戰，多謝大家支持 。」

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而同日，《明日戰記》亦發布「劇情版終極預告」，接近兩分鐘的終極預告，透露人類要面對自己種下的惡果，為過去破壞地球的惡行付出代價，古天樂、劉青雲 及姜皓文等配備動力裝甲，以奉獻自己身體來拯救居住 B16 區的數百萬人口， 而拯救行動更關乎全人類命運。

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