明日戰記︱創香港機甲科幻片先河　盤點六套最強電影戰鬥裝甲

全城期待的香港首部科幻電影鉅獻《明日戰記》已經上映，首日票房成績極佳，成為2022年首三季的港產片開畫票房冠軍。電影號稱香港電影史上最具份量、最認真製作、擁有最多CG電腦特技鏡頭的科幻電影，帶領香港電影特技晉身亞洲第一流水平。《明日戰記》總監製古天樂曾指電影屬於科幻機甲類型，並希望日後能夠拓展其他科幻片的子類型，包括太空戰爭電影。



過去不少荷里活科幻電影曾加入戰鬥裝甲元素，並成為教科書式參考作品，被往後的電影作借用。剔除Marvel《鐵甲奇俠》極富個人風格的裝甲，以下為大家盤點六部新舊經典科幻電影，當中都各自擁有最強戰鬥裝甲。

《明日戰記》中，古天樂與劉青雲分別裝備了兩代戰鬥機甲。《明日戰記》電影劇照。

《鐵甲威龍》（Robocop）

由Peter Weller於1987年參演的電影《鐵甲威龍》，講述一位在執行任務時遭到重創的警官，由於身體無法被醫治復原，於是被科技公司利用他的腦部結合機械，創造出一套由大腦控制的機甲，用以執行極端危險的任務。鐵甲威龍的銀黑色裝甲設計非常經典，而且對身體機能、反應與戰鬥能力的增幅極大，成為生化人與機甲科幻片的經典設計之一。《鐵甲威龍》亦於1990年推出續集，並在2014年重拍。

《特警判官》（Judge Dredd）

由荷里活動作巨星史太龍（Sylvester Stallone）於1995年主演的科幻超級英雄電影《特警判官》，講述在未來的混沌世界中，判官已充當了警察、法官與行刑者的角色，而史太龍飾演的判官Dredd，則是其中一員，被分派一套判官裝甲與電單車，執行仲裁任務。戲中的裝甲雖然沒有具備強大的增幅功能，然而在造型設計上亦成為當代經典，以配備充滿機關、武器的電單車，亦成為電影難以令觀眾忘懷的特點之一。

《極樂帝國2154》（Elysium）

由麥迪文（Matt Damon）於2013年主演的太空科幻電影《極樂帝國2154》，講述被嚴重污染的地球並不再宜居，而權貴富豪則早已遷移到宇宙都市Elysium上，地球貧民則過着非人生活。而主角因為一次意外而剩下數日性命，需要在Elysium上才能夠得以醫治，於是主角為了去到Elysium，通過手術裝上一件機械骨骼，增強他的身體機能，強化他的戰鬥能力。電影中的強化裝甲非常簡陋，亦沒有保護功能，然而卻呈現了科幻機甲中最原始、粗糙與功能性的面，亦相對較貼近現實。

《異空戰士》（Edge of Tomorrow）

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的科幻戰爭電影《異空戰士》，講述地球被外星異獸侵略，配備強化機甲上陣的軍人對抗異獸才能有一定勝算，而本為文官的主角在一次戰鬥時得到了外星異獸的時間重啟能力，於是透過不斷失敗、不斷訓練與改良戰甲，尋找戰勝太空異獸的機會。電影中，戰甲具備一定保護功能，亦為軍人提昇速度與力量，不論在槍械、武器與拳鬥上，均突破人類體能限制，在眾多配備裝甲的軍人中，每人獨特的個人化設計亦令觀眾能夠在混亂的戰鬥場面區分兩位主角。

《義勇群英之毒蛇風暴》（G.I. Joe：The Rise of the Cobra）

由查寧泰坦（Channing Tatum）主演的電影《義勇群英之毒蛇風暴》，講述兩位前特種部隊在一次護送任務失敗後，加入了跨國精英部隊G.I. Joe，在其中一次巴黎的任務中，主角與夥伴身穿一套加速裝甲執行攔截任務。該裝甲具有加速、強化力量、保護與裝備武器的功能，並內置人工智能，偵測對手的弱點及為任務提供資訊。

《阿凡達》（Avatar）

由占士金馬倫（James Cameron）執導的科幻史詩電影《阿凡達》，講述人類殖民外星後，對外星原住民的侵略與共存方法。電影中，除了使用戰車、戰機，人類一方亦發明了巨型裝甲協助戰鬥。裝甲配備槍械與刀，具有增加速度與力量的功能，亦有玻璃防護罩阻隔有毒的空氣與防彈，為劇情內的反派上校常用的戰鬥裝備。