第33屆香港同志影展9月舉行　同志版「I SWIM」《游泳男團》開幕

《第33屆香港同志影展》（HKLGFF）將於2022年9月17日至10月1日舉行，今屆找來世界各地頂級的LGBTQ+電影，共有 28 部長片和4組短片共32部。其中開幕電影分別是橫掃各大影展的台灣女女情感歸屬《第一次遇見花香的那刻》，以及以色列游泳健將在夏季訓練營鬥到春心盪漾的《游泳男團 》。

來自台灣的《第一次遇見花香的那刻》，由林辰唏、程予希、李易主演。（《第一次遇見花香的那刻》劇照）

來自台灣的《第一次遇見花香的那刻》，由林辰唏、程予希、李易主演。基於丈夫經常出差工作，怡敏 （林辰唏 飾）獨力照顧兒子，每天過著偽單親媽媽的生活。某天，她在舊友婚禮上重遇排球隊師妹亭亭（程予希 飾）；亭亭的出現，將怡敏從乏味的婚姻中拯救出來，也喚起他們舊日的曖昧情愫。在台灣走進同性婚姻合法化的時代下再聚，這一次，怡敏是否有勇氣承認她們的情感，改寫下半輩子的歸屬？

堪稱同志版「I SWIM」的《游泳男團》為開幕電影（《游泳男團》劇照）

另一開幕電影是來自以色列的《游泳男團》，Erez 天生游泳出眾，要在精英夏季訓練營與 Nevo 進行對決，誰勝出就誰獲得奧運入場券。既俊朗又有才華的 Nevo 解放了 Erez 的潛意識慾望，但各自的教練勒令禁止與競爭對手互生情愫。Erez 想贏獎牌，卻又春心盪漾……故事情節，堪稱同志版《I SWIM》 。

今年香港同志影展的「焦點導演」是香港獨立導演雲翔，自2008年與資深電影人劉國昌合作了首部作品《無野之城》，即展開了他最離經叛道的同志電影征途，至今16年，每部作品都以最大尺度的男色、裸體與性愛，大膽衝擊觀眾極限，成為最具代表性的同志電影人。

今年香港同志影展的「焦點導演」是香港獨立導演雲翔。（官方相片）

雲翔早前宣佈將完成第十部電影並告別香港影壇，臨別秋波，香港同志影展特別選映雲翔兩部未曾公映、首度曝光的全新電影：個人第８部作品《十三門徒》關於自稱為蘇格拉底和柏拉圖門生的學者，招募了12 位精壯青年男子住進其避世莊園裡，進行一項探討死亡和來生可能性的實驗；第９部作品《屍房菜》則取材自男主角親身靈異經歷，講述一夜之間被長官性侵、流氓輪暴的可憐小兵魂，附身不同的人而周遊列國，最後卻流落到香港。與此同時，亦讓影迷同步回顧雲翔兩部最受歡迎的經典作品：參展第20屆香港同志影展、雲翔自編自導的半自傳式情色作品《永久居留》(2009年)；第60屆柏林影展競賽電影並入圍第46屆芝加哥國際電影節官方單元，被譽為成就上最突出、視覺上最精緻、主角表現最感人的《安非他命》(2010年)。