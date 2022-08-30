《明日戰記》電影展覽　ANSONBEAN、Winka@COLLAR率先打卡

《明日戰記》為古天樂總監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演，電影正在上映。天下一電影發行公司更由即日起至9月14日，於銅鑼灣Fashion Walk舉行《明日戰記》電影展覽，並由獻唱電影主題曲《明日之明日》兩位歌手ANSONBEAN及Winka@COLLAR，率先帶大家參觀多個打卡位。



展覽有展出基因子彈箱原物，是ANSONBEAN最喜歡的展品。（大會相片）

ANSONBEAN及Winka@COLLAR，第一次見到電影中出現過的戲服及道具大叫興奮，Winka@COLLAR分享：「現場見到電影裡面出現過的道具同戲服覺得好不可思議，我沒想過電影公司妥善地保存著戲中的重要道具，更有機會近距離看到古天樂先生所穿著的裝甲同槍。 我今日一直影相也不捨得放下道具槍啊！」ANSONBEAN更表示：「頭先親身見到『基因子彈』做得很仔細，係整個展覽中我最喜愛的展品。實物拍攝時用的槍十分迫真和有重量，感受到當時演員如果著住裝甲再拎住槍，一定十分吃力。剛才我們拎著槍影相，都覺得自己即刻入戲，成為了一分子！」

Winka@COLLAR估不到有機會見到古天樂穿過的戲服。（大會相片）

是次展覽以電影內容為主題，展出部份拍攝時使用之戲服及道具，當中有不少讓參觀者「打卡」的擺設，例如幾個主要角色的戲服，泰來（古天樂 飾）的26號動力重裝甲配件、基因子彈箱、H8炸彈等，並有視覺藝術家利志達為電影繪製之故事板及手繪版海報，更有以6萬多粒Lego、歷時2個月去設計及砌出的樂高1:1動力重裝甲。

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今次展覽，展品包括由古天樂飾演泰來的26號動力重裝甲配件，如有基因子彈箱原物、H8炸彈、視覺藝術家利志達手繪版海報、樂高1:1動力重裝甲、古天樂、劉青雲、劉嘉玲在戲中所穿著的戲服等。同場還有《明日戰記》紀念品及周邊產品，包括燙銀套裝明信片 (一套四款) $18、Concept Art 明信片 (一套六款) $18、明日戰記 x Bacardi 電影特別版雞尾酒 (綠茶口味Gin Tonic) $40、明日戰記 x Maskology 電影特別版口罩 $20、TINY 城市 合金車仔 - 明日戰記裝甲車 泥濘舊化 $239、ad-lib Loose Fit點題Tee $329、萬希泉陀飛輪手錶 $42800 。

《明日戰記》電影展覽

日期：即日起至9月14日

時間：中午12時至晚上9時

地點：銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫全層

免費入場參觀，現場並有電影迷你海報免費索取