《正義迴廊》改編大角咀弒雙親案　麥沛東演智障幫兇奪最佳男演員

《第 46 屆香港國際電影節》今日揭曉本年度「 火鳥大獎 」及「 新秀電影競賽（華語） 」等多個大獎。麥沛東憑著在《正義迴廊》的演出牽動觀眾情緒，表達 出角色在正邪之的無力感，勇奪最佳男演員。

麥沛東在《正義迴廊》中，飾演唐文奇，是大角咀雙屍案中，主謀的幫兇。（網上圖片）

麥沛東是舞台劇演員，首次參演電影作品是《媽媽的神奇小子》中，飾演蘇樺偉的「神奇隊友」，首次領銜演出電影，便贏得大獎，當事人非常高興並拍片回應得獎感受：「多謝大會及評審們對我的肯定，這是我第一個電影獎項，對我個人的意義非常之大，我衷心感謝監製翁子光、導演何爵天及《正義迴廊》整個團隊，多謝你們把這個非常有挑戰性的角色交給我去演出，對我完全的信任。」

二人友好關係，但開庭後卻看清未必如大家眼見的簡單。（《正義迴廊》預告影片截圖）

麥沛東亦特別多謝戲中拍檔演員，包括楊偉倫、​​蘇玉華、楊詩敏、林海峰。「他們令我在拍攝過程中沒有任何負擔，而且非常享受整個過程，我衷心多謝你們。」最後亦衷心多謝自己的母校香港演藝學院。「多謝每一位教導過我的戲劇老師，以及我畢業後所工作過的團體及單位，多謝你們對我的栽培。當然還有我的家人對我的支持。」

由香港電影金像獎最佳編劇翁子光監製，《正義迴廊》故事靈感源自2013年的大角咀雙屍奇案。導演何爵天向高難度挑戰，影片涉及法庭對峙、奇案重組與陪審團之間的角力，場面層層疊疊，突破近年港片首作的格局，引人入勝。

麥沛東與楊偉倫，同樣在《媽媽的神奇小子》中飾演隊友。（《媽媽的神奇小子》劇照）

導演何爵天表示：「案件除了在道德上引起轟動，法庭審訊的部分也充滿了戲劇性。搜集資料的過程當中，最令我感興趣的是法庭存在的意義：法庭是一個尋找真相和正義的地方？還是一個表演舞台？ 控辯雙方各以不同理據試圖說服陪審團，以左右他們的最終決定。因此，這部電影的拍攝從多角度出發，敘事多線發展，帶領觀眾進入這個峰迴路轉並充滿戲劇性的審判，從而思考法律、真相與正義的關係。」