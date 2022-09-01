「日版成龍」認真重現《警察故事》　「拍30 Take明白成龍辛苦」

80、90年代，成龍的動作電影影響了好幾代人，其影響力更遠至亞洲甚至歐美一帶。當中日本人對成龍的迷戀程度可謂數一數二，那些年有不少日本女性終生夢想就是跟「Jackie Chan」結婚。其中日本諧星榮島智，一直化名「Jackie Chang」，憑貌似成龍的優勢，一直以扮演成龍來吸like，近日他更公開了一條，認真籌拍的動作影片，今次不單要求外貌似，更追求動作都學足，決心重現《警察故事》中，商場對打的經典一幕。

Jackie Chang知道自己的側面最似成龍，故影片一來便以側面示人。(影片截圖)

由動靜到口音，都學到神級，非常厲害。(影片截圖)

1985年上畫的《警察故事》，是成龍事業的一個重要里程，接二連三的經典打鬥場面，奠定成龍於動作片一哥地位，經典場面包括木屋區飛車、巴士打鬥，以及壓軸在尖東永安百貨為追捕楚原而引發起的連場激鬥。Jackie Chang正正睇中《警察故事》夠代表性，於是由妝扮、戲服、口音、動作，都一一落力模仿，呈現出最似「Jackie Chan」的Jackie Chang。

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1985年上畫的《警察故事》，接二連三的經典打鬥場面，奠定成龍於動作片一哥地位。（《警察故事》劇照）

今次Jackie Chang同大家重現《警察故事》經典場面。（影片截圖）

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影片一來，Jackie Chang便搞笑地，以帶廣東話口音的日文，介紹自己今次的影片。「我係Jackie Chan，今次挑戰『Jackie Action』，真係唔容易呀。」然後便播出今次的動作畫面，他專程找來跟原版一樣的衛衣，極力重現當年的場面。他提到今次示範嘅動作片段，是來自《警察故事》（Police Story），真係好難啊，試咗差唔多30 Take? 有少少明白成龍嘅辛苦。」

從影片可見，由動作到鏡頭取景都跟到足，所有反應都要靠「Jackie Chang」自己死記，可見NG不少，而部分言難度動作，如成龍可一腳踢到對方頭部，Jackie Chang就要用假腳取代，雖然搞笑，但不失神似。最後他更鼓勵大家一直參與︰「希望大家睇完成龍電影都挑戰下，但太危險嘅就唔好喇！」