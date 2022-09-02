拜金女王的性愛派對｜女星揭杜拜賣淫醜聞恐怖真相︰逼人食駱駝屎

近日在香港上映的波蘭十八禁電影《拜金女王的性愛派對》（Girls to Buy）曾引起不少話題，事關題材敏感加上情慾場面太露骨而被多國禁映，繼《禁室365天》（365 Days）系列後，成為又一大膽情慾人氣電影。

《拜金女王的性愛派對》劇情影射名人到杜拜賣淫事件。（劇照）

戲中講述女主角介紹女明星及模特兒到中東賣淫，疑似影近年廣為流傳的「杜拜醜聞」，當中以「杜拜便盆」的事件最受到關注，顧名思義，女性到杜拜提供性服務時亦要接受客人的特殊要求成為「便盤」，即吃下客人的排泄物或提供排泄物給對方，網上更瘋傳疑似相關影片，不少網民表示看過後留下陰影，提供這些特殊服務的酬勞亦相對更可觀，最高可達百萬美元。

不少抖音網紅自稱曾到杜拜賣淫，賺取可觀報酬。（網上圖片）

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不止一位抖音網紅爆料曾到杜拜賣淫、或曾受邀去賣淫，其中一位事主提到受朋友邀請到杜拜，指在當地可以「賺大錢」，更為她提供免費住宿及機票，事主在抵達杜拜的第3天，遇上一名打扮富貴的陌生男子說很喜歡她，希望能夠跟她共渡一個晚上，報酬是到名店任買及可觀的現金，在朋友慫恿下事主答允並簽下保密協議。翌日早上，男方派專人陪事主去購物及送上現金，至晚上才送她去見客人，事主憶述現場除了跟她搭訕的男子，另外仲有4位男士在場，她沒有說話的權利，淪為客人的性玩具，任由他們糟質及虐待。

到杜拜賣淫的女性飽受金主糟質。（劇照）

「他們填滿我身上所有洞，放不同物件入去，用他們的下體令我窒息至嘔吐，強迫我喝自己的嘔吐物，其中一人在我口中大、小便…事後他們將我拋進水裡，由保標將我撈起，他給我毛巾裹住身體，我身體疼痛得哭起來，肛門在流血，凌晨4時回到酒店」。事主指其友人當晚亦前往服侍另一金主，又對她說並非每位客人都如此變態，但遲早會習慣。

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隨著更多網紅在抖音爆料，更多「杜拜便盆」的變態情況亦隨之曝光，一名模特兒透露收到5萬英鎊（約45萬港元）到杜拜賣淫，客人要求極為變態，除了吞客人的排泄物，更要吃下駱駝大便，雖然收到可觀報酬，但她跟其他女生都因為無法進食及停止嘔吐而要接受治療。另外一名前空姐爆料，指客人亦會要求女生飛抵杜拜前，喪食含有大量纖維的食物，例如麥片及希臘乳酪等，目的為了接客時能夠迅速排糞，滿足客人「在身上大便」的要求。

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