里安納度狄卡比奧分手後即搭上烏克蘭富二代　揭25歲魔咒背後原因

現年47歲的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）日前傳出於拍拖4年的模特兒Camila Morrone傳出分手，指一向鍾情不超過25歲年輕美女的里安納度，在女方於今年6月踏入25歲便提出分手。不過今日再傳出里安納度已經覓得新歡，而對方是曾離婚的22歲烏克蘭模特兒Maria Beregova。

里安納度與Camila Morrone傳出分手，結束４年多戀情。（視覺中國）

Camila Morrone於今年6月踏入25歲。（IG圖片）

根據外媒報道，里安納度與Camila分手後被傳媒拍得與Maria Beregova約會兼度假，當時穿上黑色性感晚裝的Maria在個人Instagram亦有上載乘坐豪華遊艇的照片。雖然同行還有其他女性，但當時Maria卻刻意跟里安納度保持距離。

Maria在個人Instagram上載了與里安納度在豪華遊艇約會的照片。（IG/@maria.beregova）

消息指Maria本身亦是超級富二代，正在完成學位及擔任模特兒的工作，並將會接管家族的製藥企業。Maria雖然只有22歲，但她剛剛結束了婚姻，前夫是房地產富商。消息傳出後，隨即成為網民熱話，更有人指Maria只剩三年可以跟里安納度拍拖。

里安納度一向只約會不超過25歲年輕美女。（Getty Images）

另外，有知情人士向《紐約郵報》（New York Post）爆料指，里安納度為何只約會不超過25歲年輕美女的原因是，當女性過了25歲就會期望更多，會期望結婚及安定的關係：「這不是Leo想要的，他不想組織家庭，亦不想跟會強迫他這樣做的女性。他的年紀增長了，但口味卻沒有。」

點擊下圖看里安納度新歡Maria的性感靚相：