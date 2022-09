魔戒力量之戒｜場面氣勢磅礴爛番茄奪93%　正面對撼《龍之家族》

由Amazon Prime Video製作的《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power)於美國時間昨日(1/9)開播,更於爛番茄奪得93%的高分,於HBO的《龍之家族》(House of the Dragon)正面交鋒。

第一季將有八集,首日將上映第一二集,第三至八集將會期後每星期播放,直至十月中旬。(IG圖片)

《魔戒:力量之戒》將為《魔戒》與《哈比人》電影系列的前傳作品。(imdb)

外媒及影評人都大讚《魔戒:力量之戒》是充滿野心的大膽之作,劇中的場景都拍攝得非常宏偉。劇本方面雖然呈現了大家熟悉的魔戒元素,但帶來煥然一新的感覺,為觀眾帶來了新鮮感。至於建立角色及劇情方面,大部分細節都非常到位,錯綜複雜的劇情設計亦非常精彩,讓人有追看下去的感覺。

《魔戒:力量之戒》故事背景設於《魔戒》三部曲(Lord of the Rings Trilogy)與《哈比人》三部曲(Hobbit Trilogy)前數千年,根據小說作者托爾金(J.R.R. Tolkien)去世後整理出版的小說《中土世界的歷史》(The History of Middle-earth)改編而成,內容圍繞中土世界的原貌、魔戒的鑄造、魔君索倫(Sauron)的掘起、島國Númenor的興衰及人類與精靈聯手討伐索倫的終極大戰。