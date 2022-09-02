魔戒力量之戒｜場面氣勢磅礴爛番茄奪93%　正面對撼《龍之家族》

由Amazon Prime Video製作的《魔戒：力量之戒》（The Lord of the Rings: The Rings of Power）於美國時間昨日（1/9）開播，更於爛番茄奪得93%的高分，於HBO的《龍之家族》（House of the Dragon）正面交鋒。

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第一季將有八集，首日將上映第一二集，第三至八集將會期後每星期播放，直至十月中旬。（IG圖片）

《魔戒：力量之戒》將為《魔戒》與《哈比人》電影系列的前傳作品。（imdb）

外媒及影評人都大讚《魔戒：力量之戒》是充滿野心的大膽之作，劇中的場景都拍攝得非常宏偉。劇本方面雖然呈現了大家熟悉的魔戒元素，但帶來煥然一新的感覺，為觀眾帶來了新鮮感。至於建立角色及劇情方面，大部分細節都非常到位，錯綜複雜的劇情設計亦非常精彩，讓人有追看下去的感覺。

《魔戒：力量之戒》故事背景設於《魔戒》三部曲（Lord of the Rings Trilogy）與《哈比人》三部曲（Hobbit Trilogy）前數千年，根據小說作者托爾金（J.R.R. Tolkien）去世後整理出版的小說《中土世界的歷史》（The History of Middle-earth）改編而成，內容圍繞中土世界的原貌、魔戒的鑄造、魔君索倫（Sauron）的掘起、島國Númenor的興衰及人類與精靈聯手討伐索倫的終極大戰。