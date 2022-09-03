導演門｜野獸派導演鄭保瑞　拍《殺破狼II》５歲女兒患病想放棄

今個星期日（4/9）播出新一集《導演門》，邀請到香港兩代「野獸派」電影導演《智齒》的鄭保瑞和《狂獸》的李子俊，分享在面對不同狀況時，當導演的應該如何自處，走過難關。瑞導更親自解說《殺破狼II》的標誌性動作場面，公開在長鏡頭的背後，台前幕後所下的功夫與付出的汗水。

香港兩代「野獸派」電影導演《狂獸》李子俊和《智齒》鄭保瑞。（官方相片）

鄭保瑞更分享自己執導《殺破狼II》時面對眾多考驗。在戲中，Tony Jaa的女兒罹患血癌，並須為救愛女鋌而走險。原來在籌拍電影的時候，當時鄭保瑞的五歲女兒亦不幸地發現患癌，更令其有辭去導演一職的打算。鄭保瑞指對Tony Jaa的角色身同感受，因而知道如何指導演繹其角色。幸好最後愛女的腫瘤屬良性。除此之外，鄭保瑞亦在拍攝途中面對親人離世。他指在香港開廠拍攝的最後一天，收到親哥哥離世的噩耗。鄭保瑞深知自己作為導演不能「冧低」，只可以冷靜面對所有情況。隨後泰國的拍攝幸得李子俊仗義幫忙。

兩位分享在面對不同狀況時，當導演的應該如何自處，走過難關。（官方相片）

鄭保瑞向來以「搾到個演員好盡」而聞名，李子俊更形容對方工作投入的程度「癲、喪、狂」。鄭保瑞就分享到在《智齒》電影尾段王桃（劉雅瑟飾）對斬哥（林家棟飾）開槍後躲進衣櫃的一幕，劉雅瑟拍了4 take後便投降，覺得未能繼續拍攝。惟自己對鏡頭並不滿意，所以便鼓勵和引導劉雅瑟繼續拍攝，最終才有堪稱全片高潮的一幕出現。鄭保瑞更難忘林嘉欣在《怪物》的演出。每次拍攝，林嘉欣需花近八小時進行特技化妝，密集式拍攝加上休息不足，更會利用化妝的過程入戲，踩線的做法令鄭保瑞直言非常擔心。