《錄影歹》重拍荷里活電影 李施嬅首度兼任監製謙稱︰係做打雜

香港電影《錄影歹》（TAPE）今日（2日）正式開鏡，並舉行開鏡酬神儀式，外籍導演Bizhan Tong攜同李施嬅（Selena）、關智斌、栢天男等一眾主演出席，祝願電影拍攝順利。《錄影歹》翻拍自荷里活同名電影，講述三位男女主角事隔多年再次相見，三人之間挖出彼此之間的秘密與矛盾。

一眾演員出席開鏡儀式。（葉志明 攝）

在《錄影歹》中飾演女主角的李施嬅接受訪問時表示：「今次能夠促《TAPE》的重拍，全靠導演的安排，曾經聽聞劇本有多個國家爭奪，包括寶萊塢，但導演的誠意打動到原電影方，所以能夠於香港拍攝。」

《錄影歹》女主角李施嬅指導演用誠意爭取到香港翻拍的機會。（葉志明 攝）

電影是改編2001年，同名的荷里活作品。（網上圖片）

與兩位男主角首度合作，Selena直言演出本身甚具挑戰性：「與關智斌、栢天男均是首次合作，但因為荷里活曾經拍攝，要尋找感覺與原作相近的演員並不容易。而且香港的版本更為複雜，將會為故事加入倒敘部分，由三位年輕演員飾演，所以難度甚高。」

《錄影歹》導演Bizhan Tong攜同李施嬅、關智斌、栢天男等一眾主演，為電影開鏡進行拜神儀式。（葉志明 攝）

電影其中一位男主角栢天男與Selena均為「海歸派」演員，演出經驗豐富的Selena深知對方面對中文劇本將會有不少果難，所以貼心地自動協助對方：「之前我抽時間，將我們三人戲份的對白全部製成錄音，為他演繹一次三位角色。因為天男不諳中文字，所以讓他能夠『聽熟』劇本。」

李施嬅貼心地為不擅長睇中文的栢天男，錄製聲音版劇本。（葉志明 攝）

Selena除了參演電影，更為參與監製與編劇工作，笑指難度甚高：「發覺原來以前拍劇時的監製工作非常不簡單，幾乎是一位『打雜』！不過最具滿足感的地方，是安排劇組的膳食，因為我十分『為食』，所以請來好朋友幫手，今日我們劇組將會吃泰國菜！」

《錄影歹》翻拍自荷里活電影，Selena直指：「原作由奧瑪花曼（Uma Thurman）、伊芬鶴基（Ethan Hawke）主演，固然有一定壓力。但我們的電影加入了亞洲語境，再闡述電影中的#MeToo元素，探討在較保守的語境下談論強姦會如此敏感，為何會貶低遭受侵犯的女性等問題，都希望透過電影中討論，並希望電影能夠讓外國觀眾更了解香港的境況。」