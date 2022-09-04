孤疑前傳｜20歲不老症女生扮7歲女童被收養　出盡奇招欲殺養父母

2009年電影《孤疑》（Orphan）續作《孤疑前傳》（Orphan：First Kill）近日在香港上映，女主角伊莎貝福曼（Isabelle Fuhrman）事隔13年再演同一角色，雖然被批評外貌已「全熟」呃唔到人，靠電影特技到於事無補，但勝在有演技搭救及親切感。

已經25歲的女主角Isabelle Fuhrman再扮9歲女童，不少觀眾表示「出晒戲」。（劇照）

伊莎貝福曼飾演的不老症女孩形象深入民心，而現實生活中的確有類近情況發生，當中最轟動的要數美國Barnett夫婦收養烏克蘭女童Natalia一案，女童在2010年被這對夫婦收養，雖然沒有出世紙證明，但其外貌的確符合7歲女童的樣子，Barnett夫婦本來有三名兒子，Natalia的加入令這個家庭更幸福美滿。

Natalia被領養時聲稱只得7歲，但真實年齡至今仍是個謎。（網上圖片）

不過一家六口的日子只維持了數年，2019年法院控告Barnett夫婦疏忽照顧及遺棄兒童，於2013年將Natalia獨自留在美國，舉家移居加拿大，此事被廣傳後，Barnett夫婦成為眾矢之的，外界紛紛抨擊二人冷血無人性，將養女當作寵物般遺棄。

被外界唾罵的Barnett夫婦，聲稱Natalia是患有不老症的變態騙子，當年被收養時已經20歲，同住後因心生妒忌，多次想殺死他們一家，例如曾拿著刀說要殺了家人；在咖啡加入漂白水試圖毒死他們；試圖將夫婦倆推到充了電的圍欄等等。

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Barnett夫婦感到生命受到威脅，決定舉家移居加拿大，並將Natalia的合法年齡改成22歲，證明她已經是成年人。不過Natalia的說法完全不同，她曾公開接受電視節目訪問否認患上不老症，而是天生侏儒，被拋棄後連自理都有問題，另外亦揭發Barnett夫婦在2011年亦犯下疏忽照顧兒童，擺明有前科。

據悉，Barnett夫婦最終沒有被起訴。（網上圖片）

而作為觀眾，最好奇的是Natalia是否真的患有不老症、真實年齡是幾歲，雖然她之後被另一家庭收養，並為她申請改回法定出生日期為2003年，但卻被法庭駁回，所以Natalia至今的仍然是Barnett夫婦所指的「生於1989年」。