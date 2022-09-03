爆谷一周｜黃子華暫別導演專心演戲　「喜劇創作最怕聽到五個字」

由賀歲轉戰中系，集愛情、親情、兄弟情於一身的溫情電影《飯戲攻心》，由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文（Peter）主演，將於9月7日中秋檔上映。導演陳詠燊，夥拍主角黃子華及王菀之，一同上由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》接受訪問。

導演陳詠燊一直視黃子華為偶像，故他答應演出便非常興奮。(《爆谷一周》影片截圖)

《飯戲攻心》入面，沒有衰人角色，因為陳詠燊覺得壞與好通常是角度問題。(《爆谷一周》影片截圖)

偶像答應演出叫出來

節目一來，谷德昭先問陳詠燊當初撰寫劇本，是否一早決定由黃子華演出？陳詠燊坦言頭幾稿都未有人選，直至老闆拍板開拍，商量下便出現黃子華。陳詠燊︰「好記當時好似星期五左右寄劇本給他，很快，下個星期一、二便收到電影公司通知︰『子華接喎』，我當時跟老婆在行超市都忍不住叫了出來。」問到子華《飯戲攻心》劇本的吸引力？「我看了10場戲，發現都是同一場口，斷估你唔會一直困在這裡嘛，結果真係，但又幾好睇。」

子華讚陳詠燊寫出一個喜劇門派，是溫暖的喜劇，自成一派。(《爆谷一周》影片截圖)

靚女陪伴唔自在

谷德昭提到今次子華在《飯戲攻心》艷福不淺，有兩位年輕貌美的女伴鄧麗欣（Stephy）與林明禎，但子華聽到便一副「有苦自己知」的模樣。「當年我話劉青雲同阿Sa（蔡卓妍）演情侶，唔好啦！大佬，兩父女咁，估唔到輪到我要做，自己周身唔聚財。最慘仲要失戀，去到呢個年紀唔想再失戀。所以今次係最後一次，或者下次要找年紀相近的。」

黃子華與鄧麗欣在戲中是飾演一對前度。(《飯戲攻心》劇照)

黃子華與Stephy飾演前度情侶，幾餐飯泛起兄弟間的情義。(《飯戲攻心》劇照)

事實上，子華演愛情情節都非常投入去演，因為只有投入才演出當中的愛。「當時真係好愛Stephy，愛到未埋位見到張繼聰跟她雞啄唔斷都會妒忌。而且我對她完全陌生，只看過她幾部電影，去到現場便慢慢了解她，原來她這麼高，原來手掌長過我，我在現場經常遙遠偷望她，不知她有沒有發現。」

當年的《戀上你的床》，子華笑指青雲配阿Sa是父女戀，想不到多年後自己都要演一次。（《戀上你的床》海報）

王菀之笑言每次錄音最好的一take，就是外賣到一刻，特別有力量。(《爆谷一周》影片截圖)

「呢場笑咩呀」好有壓力

問到子華近況，他最近已拍起另一部電影《毒舌大狀》，問到會否再執導，子華都稱暫時以演戲為主。「做導演需要好大好大的能量，再做導演都或者只專心執導，不會同時擔任兩個崗位。」不過子華亦對度喜劇有股無名的壓力，這源於跟許冠文合作《神算》時發現。「我跟他度《神算》，每次來到，許冠文便會問︰『呢場笑咩呀？』哎呀，死喇！心諗會唔會可以有場喜劇唔使笑呢？漸漸『呢場笑咩呀？』這五個字，覺得是對喜劇創作者好殘酷的對待，唔理你今場要整死隻杯，定整攣對筷子，都一定要笑。」而到拍攝《一蚊雞保鑣》和《乜代宗師》，都發現導演崗位有太多事情兼顧，故暫且都想放下，反而想全心全意去拍一些瘋狂喜劇，令大家都開心下。

豬扒撈公，是肥谷與子華當年一齊去按摩必食的，亦是見到便聯想到對方的食物。(《爆谷一周》影片截圖)