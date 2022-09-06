The Whale︱班頓費沙演出驚豔威尼斯　首映獲掌聲七分鐘落淚致謝

由Darren Aronofsky執導的最新作品《The Whale》日前於第79屆威尼斯影展舉行首映禮，電影由《盜墓迷城》（The Mummy）三部曲男主角班頓費沙（Brendan Fraser）主演，《怪奇物語》（Stranger Things）主角之一Sadie Sink與越南裔美國演員Hong Chau亦有參與演出。

班頓費沙（左一）與《The Whale》導演Darren Aronofsky（中）、原作者Samuel Hunter（右一）及兩位同演Sadie Sink（右二）與Hong Chau（左二）一同出席威尼斯影展。（Getty Images）

電影講述班頓費沙飾演的Charlie人到中年，為了同性情人而拋棄女兒，後來情人離世，Charlie難忍痛苦而暴食，成為一個600磅的癡肥中年，然而在覺悟下開始嘗試與女兒修補關係。

班頓費沙主演電影《The Whale》，是A24其中一部參展威尼斯影展的電影。（A24Twitter）

在《The Whale》於威尼斯首映播映後，全場出席觀眾站立拍掌，為班頓費沙驚人的演出致以七分鐘的掌聲，班頓費沙與導演、一眾主演上台致謝時，多次鞠躬答謝觀眾支持，心情極為激動，含淚面對觀眾、一眾同演及工作人員，顯然對現場的反應難以致信。

班頓費沙接受觀眾掌聲時，顯然十分激動，亦對現場反應難以致信。（Ramin Setoodeh Twitter影片截圖）

班頓費沙多次於台上鞠躬答謝觀眾支持。（Ramin Setoodeh Twitter影片截圖）

現年54歲的班頓費沙，自九十年代起參演電影，並憑《盜墓迷城》蜚聲國際，然而隨年紀漸長，班頓費沙近年明顯減產並參演電視劇的演出，疫情後更發福不少。班頓費沙演藝生涯中，一直未曾獲得演技類型的獎項，演技未被受肯定，然而《The Whale》相信將成為班頓費沙的代表作之一。

班頓費沙從影三十年，演技一直未獲影展及獎項肯定。（Getty Images）

過去歐洲影展較少注目美國電影作品與演員，班頓費沙於歐洲影壇上被受認可，或許將帶來演藝事業第二春。而《The Whale》導演Darren Aronofsky卻正好相反，雖然歷年執導作品不多，但代表作《拼命戰羊》（The Wrestler）則獲得第65屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎。

《The Whale》導演Darren Aronofsky（左）與班頓費沙（右）。（Getty Images）