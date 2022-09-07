盜墓迷城︱班頓費沙23年後發福　四大女角得一位Keep到童顏不老？

《盜墓迷城》（The Mummy）自1999年上映以來，以班頓費沙（Brendan Fraser）為主角的三部曲，成為神話冒險電影的經典電影，並衍生《蝎子王》（Scorpion King）系列及重啟版《盜墓迷城》（The Mummy）等電影。

《盜墓迷城》當年的男女主角班頓費沙與麗素慧絲。（imdb）

首集《盜墓迷城》上演時，男主角班頓費沙正值31歲，身高接近1.9米，壯碩結實，極具男性魅力，然而事隔二十三年，班頓費沙人到中年發福不少，成為一位脫髮、頂着啤酒肚的中年大叔。而當年極賣座的幾部電影，亦先後請來四位女主演，均為當時當紅且極具吸引力的女演員。班頓費沙自然外型上遜色不少，以下亦揭示四位女主角的當年今日。

《盜墓迷城》電影海報。（imdb）

麗素慧絲（Rachel Weisz）

麗素慧絲在《盜墓迷城》首兩集裡以女主角的身份參演，與班頓費沙有大量對手戲，當年外貌甜美可愛，擁有一雙大眼睛的她，與班頓費沙可謂一對金童玉女。即便第二集推出時，麗素的角色已成為人母，亦不減她的溫婉與美豔。

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與第二集事隔21年，現年52歲麗素已成為一子一女之母，並於2011年下嫁予飾演007占士邦的英國演員丹尼爾基克（Daniel Craig），更於2005年憑《無國界追兇》（The Constant Gardener）勇奪奧斯卡金像獎及金球獎雙料最佳女配角。儘管歲月於麗素容顏上留下痕跡，然而她依然是一位美豔動人的媽媽級美女，吸引力依然。

Patricia Velásquez

於電影裡飾演「埃及妖后」的委內瑞拉裔女演員Patricia Velásquez，當年以接近全裸之姿、全身塗抹金色油彩演出。模特兒出身的她，在參演電影時28歲，身型高佻的她絲毫沒有贅肉，而且行走時異常誘人，異國風情的膚色與五官亦完美地成為埃及美人的代表。

同樣只參演電影首兩集的Patricia Velásquez，21年後繼續活躍於影壇，並曾於2015年出版自傳回憶錄。現年51歲的她，雖然五官依然與當年一樣端正，然而皮膚卻失去了年輕時的緊緻，笑起來兩頰與眼角出現皺紋無數。雖然如此，她出席公開活動時自信依然，擁抱自己年紀漸長下的印記。

楊紫瓊

《盜墓迷城3》（The Mummy：Tomb of the Dragon Emperor）故事設定於中國，並邀請全球知名度最高的華裔女演員楊紫瓊飾演女主角。當年已46歲的楊紫瓊，保養得宜，皮膚緊緻，與年紀似乎絲毫不相符，雖然角色並不賣弄美豔，然而其堅強硬朗的女強人形象，亦不失女性魅力。

事隔14年，楊紫瓊已經臻六旬，於《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）裡已飾演一位步入老年的女性，然而在公開活動與楊紫瓊近年的其他作品，如《我的超豪男友》（Crazy Rich Asian）中，依然能看見風韻猶存的楊紫瓊。

梁洛施

香港女演員梁洛施（Isabella）於《盜墓迷城3》裡飾演楊紫瓊的女兒，在戲中是一位青春不老的古代少女。梁洛施當年年僅20歲，固然年輕貌美，然而尚帶稚氣，未具成熟女性的吸引力。

如今，梁洛施已成為三子之母，亦只有34歲，然而她近年積極運動保養，所以亦得以保持童顏不老，身型亦未因生育而大變。在淡出演壇生子後，近年亦強勢回歸，先後於張艾嘉作品《念念》與許鞍華作品《第一爐香》裡演出，並於日前在社交媒體透露參演林超賢監製的合拍片《爆裂點》，似乎有積極回歸影壇的跡象。