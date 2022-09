盜墓迷城︱班頓費沙23年後發福　四大女角得一位Keep到童顏不老？

《盜墓迷城》(The Mummy)自1999年上映以來,以班頓費沙(Brendan Fraser)為主角的三部曲,成為神話冒險電影的經典電影,並衍生《蝎子王》(Scorpion King)系列及重啟版《盜墓迷城》(The Mummy)等電影。

《盜墓迷城》當年的男女主角班頓費沙與麗素慧絲。(imdb)

首集《盜墓迷城》上演時,男主角班頓費沙正值31歲,身高接近1.9米,壯碩結實,極具男性魅力,然而事隔二十三年,班頓費沙人到中年發福不少,成為一位脫髮、頂着啤酒肚的中年大叔。而當年極賣座的幾部電影,亦先後請來四位女主演,均為當時當紅且極具吸引力的女演員。班頓費沙自然外型上遜色不少,以下亦揭示四位女主角的當年今日。

《盜墓迷城》電影海報。(imdb)

麗素慧絲(Rachel Weisz)

麗素慧絲在《盜墓迷城》首兩集裡以女主角的身份參演,與班頓費沙有大量對手戲,當年外貌甜美可愛,擁有一雙大眼睛的她,與班頓費沙可謂一對金童玉女。即便第二集推出時,麗素的角色已成為人母,亦不減她的溫婉與美豔。

+ 1

與第二集事隔21年,現年52歲麗素已成為一子一女之母,並於2011年下嫁予飾演007占士邦的英國演員丹尼爾基克(Daniel Craig),更於2005年憑《無國界追兇》(The Constant Gardener)勇奪奧斯卡金像獎及金球獎雙料最佳女配角。儘管歲月於麗素容顏上留下痕跡,然而她依然是一位美豔動人的媽媽級美女,吸引力依然。

Patricia Velásquez

於電影裡飾演「埃及妖后」的委內瑞拉裔女演員Patricia Velásquez,當年以接近全裸之姿、全身塗抹金色油彩演出。模特兒出身的她,在參演電影時28歲,身型高佻的她絲毫沒有贅肉,而且行走時異常誘人,異國風情的膚色與五官亦完美地成為埃及美人的代表。

同樣只參演電影首兩集的Patricia Velásquez,21年後繼續活躍於影壇,並曾於2015年出版自傳回憶錄。現年51歲的她,雖然五官依然與當年一樣端正,然而皮膚卻失去了年輕時的緊緻,笑起來兩頰與眼角出現皺紋無數。雖然如此,她出席公開活動時自信依然,擁抱自己年紀漸長下的印記。

楊紫瓊

《盜墓迷城3》(The Mummy:Tomb of the Dragon Emperor)故事設定於中國,並邀請全球知名度最高的華裔女演員楊紫瓊飾演女主角。當年已46歲的楊紫瓊,保養得宜,皮膚緊緻,與年紀似乎絲毫不相符,雖然角色並不賣弄美豔,然而其堅強硬朗的女強人形象,亦不失女性魅力。

事隔14年,楊紫瓊已經臻六旬,於《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)裡已飾演一位步入老年的女性,然而在公開活動與楊紫瓊近年的其他作品,如《我的超豪男友》(Crazy Rich Asian)中,依然能看見風韻猶存的楊紫瓊。

梁洛施

香港女演員梁洛施(Isabella)於《盜墓迷城3》裡飾演楊紫瓊的女兒,在戲中是一位青春不老的古代少女。梁洛施當年年僅20歲,固然年輕貌美,然而尚帶稚氣,未具成熟女性的吸引力。

如今,梁洛施已成為三子之母,亦只有34歲,然而她近年積極運動保養,所以亦得以保持童顏不老,身型亦未因生育而大變。在淡出演壇生子後,近年亦強勢回歸,先後於張艾嘉作品《念念》與許鞍華作品《第一爐香》裡演出,並於日前在社交媒體透露參演林超賢監製的合拍片《爆裂點》,似乎有積極回歸影壇的跡象。