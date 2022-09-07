《毒舌大狀》預告變《飯戲》彩蛋　黃子華自認「我最契弟」有出處

由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演的《飯戲攻心》，今日（7/9）正式上畫。而趁電影上畫，電影公司特別安排黃子華另一力作《毒舌大狀》的首預告，作為電影的片尾彩蛋，讓大家率先欣賞。

（《毒舌大狀》預告截圖）

由《寒戰》系列編劇吳煒倫執導的首部電影《毒舌大狀》，月前順利拍攝完成，電影亦進入後期製作階段，預計於2023年上畫。而首條預告亦化身《飯戲攻心》片尾彩蛋送上。預告中，一身大律師造型的子華，在法庭內自我介紹在戲中的有趣身份與性格。在戲中名為林涼水的子華說：「我叫林涼水，相士話我命格火旺，需要一個水字balance（平衡），啲人話我口賤、衰格、囂張、扮蟹，稱呼人少得罪人多，話我係司法界的垃圾中的極品，但係真正的垃圾，係嗰啲持住有財有勢，玩弄法律的契弟。」

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對付「契弟」是子華在《毒舌大狀》中的重點，而預告最後更爆出一句︰「我唔怕班契弟，因為我最契弟。」還要付上迴音效果。這句「契弟」言論非常爆，其實是向40多年前，麗的電視出品的劇集《鱷魚淚》致敬。1978年，由麥當雄監製、蕭若元創作故事的《鱷魚淚》播映，既開創晚間播放劇集的傳統，亦打破無綫電視同時段《歡樂今宵》的收視襲斷。其中結局一集，主角潘志文便說出全劇金句︰「我唔怕啲契弟，因為我最契弟，哈哈哈！」

潘志文的「契弟」金句，非常經典。（《鱷魚淚》影片截圖）

黃子華由《男親女愛》的師爺，廿多年後「晉身」做大狀。（《毒舌大狀》劇照）

《毒舌大狀》由黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）等主演，子華在戲中飾演鐵嘴毒舌，攣都可以拗番直，憑其雄辯滔滔的口材，既能打救萬民蒼生，亦能將對方侮辱踐踏至體無完膚的毒舌大狀，句句抵死啜核，鐵齒銅牙的子華神將活現眼前。