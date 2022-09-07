《毒梟聖徒》張震獲導演誠邀演出　河正宇黃晸珉等足17年首合作

Netflix新劇《毒梟聖徒》，將於9月9日上架，由影帝河正宇主演，仲有黃晸珉及朴海秀等，更興奮是大家熟悉的張震都有參與演出。劇組今日（7日）在首爾盛大舉行記者會，河正宇感嘆苦等17年終於能圓夢與黃晸珉同場。而導演尹鍾彬就講到，當日是親自飛台北邀張震演出，記者會他更害羞地用手畀愛心，跟張震隔空示愛。

今日《毒梟聖徒》台前幕後， 一齊在韓國首爾開記招，（左至右）柳演錫、朴海秀、導演尹鍾彬、黃晸珉、河正宇及趙祐鎮。（官方相片）

在記者會上，河正宇談到首次與黃晸珉合作，忍不住感嘆表示自己在大學畢業後第一次進入經紀公司時就見到了比自己年長八歲的黃晸珉，當時黃就特別照顧自己，從那時開始一直希望能與黃合作，沒想到一等就是17年。

張震在劇中飾演唐人街黑幫老大陳震。（《毒梟聖徒》劇照）

《毒梟聖徒》打造韓國影集全新規格，導演尹鍾彬苦笑：「宛如拍了三部電影！」《毒梟聖徒》的劇情靈感來自韓國毒梟趙奉行的犯罪事蹟，劇情描述商人姜仁久（河正宇 飾）為人生豪賭一把遠赴蘇里南賺錢，但因在當地結識了表面是仁慈牧師其實是充滿貪欲的毒梟教父「全耀煥」（黃晸珉 飾）進而背負販毒罪名冤枉入獄。全耀煥為了不讓自己在蘇里南打造的王國被唐人街黑幫老大「陳震」（張震 飾）以其他人毀掉，因此對他人充滿懷疑與算計。國情局特務「崔昌浩」（朴海秀 飾）為取得毒品教父之信任，假扮成嗜血貿易商，安排姜仁久當間諜企圖追捕全耀煥到案，但全身邊還有得力左右手「卞基泰」(趙祐鎮 飾)、法律顧問「朴大衛」（柳演錫 飾)，讓這筆賭上性命的交易充滿了無法預料的變數！

張震未能赴韓出席記招，但有拍片接受訪問。（官方相片）

導演尹鍾彬隔空向張震派心心。（官方相片）

《毒梟聖徒》卡司中最讓全球粉絲驚艷的，莫過於去年演出好萊塢科幻大片《沙丘瀚戰》（Dune）的國際影星張震亦名列其中，張震也特別錄製問候影片，以中、英、韓文向全球粉絲問候，張震除了用韓文打招呼之外，還特別感謝導演飛到台北邀請自己參與這部影集，並感謝所有演員及工作人員的照顧，在韓國拍攝期間如同踏上美妙的旅程因此留下難得的體驗。導演尹鍾彬透露自己從以前就是張震的粉絲，張也是自己最喜歡的華語圈演員之一，所以當看到「陳震」這角色時最先想到的就是要找張震來演，但因為不知其電話號碼，心想與其透過他人聯絡不如自己親自去邀請、詢問演出意願會比較好，所以特別飛到台北與張震見面。在看到張震的問候影片後，導演被問到要如何回應張震，旋即害羞地對著鏡頭手比愛心，意外展現出擅長拍動作諜戰片的導演也有可愛的一面！