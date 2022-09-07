《過時‧過節》呂爵安盧瀚霆首打入釜山影展　Edan︰最困難的角色

由新晉導演曾慶宏執導，毛舜筠、謝君豪、呂爵安Edan @ MIRROR、盧瀚霆Anson Lo @ MIRROR、談善言、袁澧林、馮素波等主演的電影《過時·過節》（Hong Kong Family），今日宣布成功入圍韓國釜山影展，這亦是Mirror成員Edan及Anson Lo首部打入該影展之作。（香港上映日期︰11月24日）

電影《過時‧過節》入圍今年韓國釜山影展。（（過時‧過節》劇照）

電影以親情為主，故事由導演受自身家庭經歷啟發，而親自執導，道盡家人之間的溝通和相處。電影獲選成為本屆釜山國際電影節之參展電影，並於10月初在當地舉行世界首映，導演曾慶宏屆時將親身飛往當地出席世界首映與觀眾見面。

呂爵安與盧瀚霆自《大叔的愛》後，再次在電影上重聚。（（過時‧過節》劇照）

《過時·過節》中，最關鍵一幕是「混亂冬至飯局」，當時上至外婆馮素波，下至弟弟呂爵安及表妹袁澧林都各懷心結，眾人不知道該如何面對內心的傷口，家庭關係瀕臨崩解，從而再講述飯局發生8年後的家人發展。

一家人的關係，因為一場冬至飯局而改變。（（過時‧過節》劇照）

演出經驗尚淺的Edan，參與是次拍攝，難免在揣摩角色上遇到困難，不過他多得前輩的指導令他順利克服。Edan表示：「我今次在《過時·過節》中的角色叫阿陽，是從影以來遇過最困難的角色，非常真實，需要深入去表現內心的多重感受。幸得劇組上下和前輩毛姐的循循善誘，鼓勵我在演出上作出不同嘗試，因此參與這部電影對自己是很大的磨練，令我非常期待電影上映。」