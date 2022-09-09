一路瞳行︱吳千語出席首映男友不會到場　笑指：我經常「被懷孕」

香港電影《一路瞳行》今日（9日）舉行盛大首映典禮，新晉導演朱鳳嫻（Judy），攜同吳千語、楊天宇及一眾嘉賓名人一同出席首映。電影以導演原生家庭作為藍本，講述影后惠英紅與吳岱融飾演的失明夫婦，誕下由吳千語飾演、視力健全的女兒，女兒長大後自覺只是父母的盲公竹，對父母產生矛盾的愛恨。

《一路瞳行》導演朱鳳嫻（中）攜同主演吳千語（右）、楊天宇（左）一同出席首映禮。（莫匡堯 攝）

電影中，吳千語飾演惠英紅與吳岱融的十七歲女兒，角色尚處於求學時期，戲裡經常以校服造型登場。現年二十八歲的吳千語，於首映禮上接受訪問時表示：「知道要以校服造型拍攝，一開始也怕自己不似學生，畢竟已離求學階段多年。然而拍攝期間卻漸漸發覺原來依然能演活學生角色，依然有少女感。」

吳千語於首映現場接受訪問。（莫匡堯 攝）

《一路瞳行》裡，吳千語與楊天宇有不少對手戲，更於戲內上演一幕二人同踏一塊滑板落斜的場面，吳千語對親身上陣拍攝，表示感到憂慮：「因為腳骨之前曾經骨裂，擔心拍攝出現意外會再出事，加上我的拍檔楊天宇不太『靠譜』，所以也頗擔心。」同場的楊天宇則笑指：「我跌慣跌熟倒也沒有所謂，唯獨擔心千語會受傷。」

吳千語笑指自己的滑板拍檔楊天宇「不靠譜」，非常擔心出意外。（莫匡堯 攝）

新作品上映，吳千語被問及百億男友Brian施伯雄會否到場支持，她表示：「Brian也想來，但今天很可惜未能到場。」而吳千語最近於社交網站上載疑似有「孕味」的相片，千語笑指：「我經常也『被懷孕』，也很習慣了，但看我現在這麼瘦就知道我沒有懷孕！」