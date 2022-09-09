一路瞳行︱劇本籌備十年改編自身經歷　導演：記得紅姐想挑戰失明

香港電影《一路瞳行》今日（9日）舉行盛大首映典禮，新晉導演朱鳳嫻（Judy），攜同吳千語、楊天宇及一眾嘉賓名人一同出席首映。電影以導演原生家庭作為藍本，講述影后惠英紅與吳岱融飾演的失明夫婦，誕下由吳千語飾演、視力健全的女兒，女兒長大後自覺只是父母的盲公竹，對父母產生矛盾的愛恨。

《一路瞳行》導演朱鳳嫻（中）攜同主演吳千語（右）、楊天宇（左）一同出席首映禮。（莫匡堯 攝）

導演吳鳳嫻（Judy）首次執導劇情長片，改編自身經歷為劇本，導演接受訪問時指：「《一路瞳行》的劇本籌備足足十年，由舞台劇、到十五分鐘短片、再成為劇情長片，中間經歷了許多修改與優化，才成為今日觀眾能夠入場觀映的《一路瞳行》。」一開始於舞台上演出時，導演表示：「一開始是一部獨腳戲，但後來觀眾希望睇到更多、知道更多，於是便要將整個成長過程投進劇情中，但在舞台上難以演繹由嬰兒開始的橋段，所以轉換空間到大銀幕之中。」

《一路瞳行》由Judy的原生家庭自身經歷改編，由舞台劇、到短片到電影，一直由自己編寫劇本。（莫匡堯 攝）

首部電影便能夠與影后惠英紅合作，更演繹自己的母親，Judy表示感恩之餘，亦指全因一段訪問：「我記得紅姐曾經在一次訪問中提及自己希望挑戰飾演視障的角色，我聽到以後一路記在心中，直好後來劇本預備好，我便託人轉交到紅姐手上，紅姐對劇情頗感興趣，提出了少少修改意見後，便樂意地接受角色。」

Judy記得紅姐曾於一次訪問中提及希望挑戰失明人士的角色。（莫匡堯 攝）

而父親由吳岱融飾演，Judy指全因他有一項特徵與父親相似：「我從電視上看到吳岱融的演出，發覺他頗具幽默感，也非常貼地。而他的笑聲更與我父親非常相似，所以邀請他飾演父親一角。」至於自己，Judy表示一開始並不打算請吳千語飾演，及後卻改變主意：「一開始我也屬意請新人飾演，大約17歲，符合角色年齡，然而因為年輕，所以未能完全掌握角色的矛盾執着。後來有人推薦吳千語，我便發覺原來千語與父母之間的相處與我甚相似，亦有硬頸的一面，所以便由她負責飾演。」

Judy曾希望於《一路瞳行》中起用新演員，最後則認為吳千語最為適合。（莫匡堯 攝）

《一路瞳行》講述一對視障夫婦的家庭故事，自然希望透過電影令各界關視障人士的議題。同時，電影亦特別為視障人士設有口述影像場次，亦會包場讓視障人士一同享受電影的樂趣。