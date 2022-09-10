《小魚仙》Halle Bailey造型續受爭議　預告一開聲終被平反？

迪士尼真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid），首預告隨今日（10/9）《D23 EXPO 2022》開幕而公開。電影由敲定女主角Ariel交予非裔演員Halle Bailey演出後，由於跟原著外型有距離，而且是由原著的白人變成有色人種，立即引起網民熱烈討論，而當預告面世，大家反應依然兩極

原著比較似小朋友一貫對公主的設定。（動畫《小魚仙》劇照）

預告起初玩神秘，只見魚尾。（《小魚仙》預告截圖）

然後見到半邊面。（《小魚仙》預告截圖）

首預告只有1分23秒，起初都是影住Ariel在海底漫「游」，去到中段會見到她所居住的海底皇宮，而到最後，一直未見正面的Ariel終於亮相，一顆恨見外面世界的心，並唱出電影歌曲。網民對Ariel的造型雖有爭議，但好在一開聲，其響亮與悅耳程度又跟原著相近，總算將原著一大優勢兌現，未知電影上在出年５月上畫時，可否靠把聲力挽狂瀾。

終於見晒全貌。（《小魚仙》預告截圖）

好黑，個海底真係好黑。（《小魚仙》預告截圖）

《小魚仙》拍攝時都算波折重重，既受輿論及網民壓力，又遇上新冠肺炎，拍攝受阻，而在一年前煞科時，Halle Bailey便有感而發，在個人IG寫下︰「18歲去試鏡，21歲終於在疫情下完成拍攝，我們終於做到了，非常感恩可能體驗到這部電影，同時感恩遇上Jonah Hauer-King這位既有才能又可愛的演員，他會成為我此生的好朋友，很期待大家可以快快睇戲，因為這包含了我們的愛、血、汗及淚。」