開拍《玩轉腦朋友2》2024年上畫　真人版《白雪公主》台上流淚

迪士尼一年一度的《D23 EXPO》 D23博覽會，今日（10/9）於洛杉磯舉行，繼今早開出《小魚仙》（The Little Mermaid）真人版預告後，重頭消息陸續出現，當中包括彼思動畫（Pixar）公布製作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），迪士尾方面會有《獅子王》前傳，而真人版《白雪公主》兩位主角，Rachel Zegeler及姬嘉鐸（Gal Gadot）都同大家見面。

《玩轉腦朋友２》暫定2024年暑期上畫。（網上圖片）

首先最驚喜的消息是《玩轉腦朋友》會開第二集，暫定2024年暑期上映，並與《恐龍大時代》導演聯合執導，雖然未知故事主角是否延續下去，但就透露會有全新情緒角色登場。

（網上圖片）

而彼思另一力作是《Elementals》，講一位水元素男孩與火元素女孩相愛，而首張電影海報，就以一隻冰手與火手好想接觸，帶出一份冰火交融的戀情。電影暫定2023年6月16日正式上映。

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迪士尼方面，2019 攝製的擬真版《獅子王》（The Lion King）大受歡迎，2024年將推出前傳電影《木法沙：獅子王》（Mufasa：The Lion King），故事以新巴爸爸木法沙做主角。

以小飛俠Peter Pan為主角的新作，亦宣布會在出件Disney+登場。(網上相片)

由Rachel Zegeler及姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《白雪公主》真人版，今日都有在D23同大家見面。（視覺中國）

由《蜘蛛人：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）系列的導演Marc Webb執導的《白雪公主》（Snow White）真人版，今日都有同大家見面，並播放出會場限定版預告，更公布電影會在2024 年上映。

女主角Rachel Zegeler在台上更喜極而泣，他覺得一部經典作品可以在新時代舞台上再次登場，而自己又是其中一員，是一種榮幸。至於飾演皇后的姬嘉鐸，都表示能夠演出迪士尼作品中的第一位反派，並探索這個角色的另一面，是一件非常愉快的事。

飾演皇后的姬嘉鐸，表示能夠演出迪士尼作品中的第一位反派，並探索這個角色的另一面，是一件非常愉快的事。（視覺中國）