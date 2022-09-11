吳彥祖加盟迪士尼扮孫悟空 造型反傳統仲有楊紫瓊演觀音娘娘
撰文：莫匡堯
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由迪士尼串流平台Disney+投資拍攝，請來全華裔演員班底的美劇《美生中國人》（American Born Chinese），於迪士尼D23展覽上展出劇集海集。
海報上驚見兩位年輕男主角的背後，楊紫瓊與吳彥祖以觀音菩薩與孫悟空的造型出現，吳彥祖更以「張衞健式」一頭金毛的孫悟空打扮現身，令全球華裔觀眾驚喜萬分。然而吳彥祖的大聖造型有別於傳統以紅黃色為主調的配襯，反而以藍色與金色作為主色調，令造型顯得奇怪突兀，亦未知反傳統的設計是否將於劇集中具有深層意義。反觀外國網民的反應，普遍對全球知名度較高的楊紫瓊關注度較高，對觀音娘娘一角的期待更大，似乎吳彥祖尚要繼續努力，打入外國觀眾為主的荷里活市場。
《美生中國人》由楊謹倫（Gene Luen Yang）的同名漫畫作品改篇，原作於2006年出版，而且獲獎無數，曾獲選為《時代雜誌》年度十大漫畫書榜。故事圍繞一位華裔少年於美國出生及成長的故事，並揉合了《西遊記》的神話元素、少年於美國成長時摸索自身身份認同及美國人對華人的定型觀念。
劇集除了由楊紫瓊、吳彥祖兩位國際知名的華裔演員擔綱演出外，亦請來《標殺令》（Kill Bill）女演員Lucy Liu（劉玉玲）主演，而「新版《西遊記》」劇集則由《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）歐亞混血導演Destin Daniel Cretton執導。