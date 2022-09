吳彥祖加盟迪士尼扮孫悟空　造型反傳統仲有楊紫瓊演觀音娘娘

由迪士尼串流平台Disney+投資拍攝,請來全華裔演員班底的美劇《美生中國人》(American Born Chinese),於迪士尼D23展覽上展出劇集海集。

吳彥祖的「齊天大聖孫悟空」造型,憑其馬騮頭固然能夠辨認,然而服裝上的銀藍配搭卻一反傳統、破格之餘稍為奇怪。(Twitter圖片)

海報上驚見兩位年輕男主角的背後,楊紫瓊與吳彥祖以觀音菩薩與孫悟空的造型出現,吳彥祖更以「張衞健式」一頭金毛的孫悟空打扮現身,令全球華裔觀眾驚喜萬分。然而吳彥祖的大聖造型有別於傳統以紅黃色為主調的配襯,反而以藍色與金色作為主色調,令造型顯得奇怪突兀,亦未知反傳統的設計是否將於劇集中具有深層意義。反觀外國網民的反應,普遍對全球知名度較高的楊紫瓊關注度較高,對觀音娘娘一角的期待更大,似乎吳彥祖尚要繼續努力,打入外國觀眾為主的荷里活市場。

《美生中國人》劇集海報於D23展覽上曝光!(Twitter圖片)

《美生中國人》由楊謹倫(Gene Luen Yang)的同名漫畫作品改篇,原作於2006年出版,而且獲獎無數,曾獲選為《時代雜誌》年度十大漫畫書榜。故事圍繞一位華裔少年於美國出生及成長的故事,並揉合了《西遊記》的神話元素、少年於美國成長時摸索自身身份認同及美國人對華人的定型觀念。

劇集除了由楊紫瓊、吳彥祖兩位國際知名的華裔演員擔綱演出外,亦請來《標殺令》(Kill Bill)女演員Lucy Liu(劉玉玲)主演,而「新版《西遊記》」劇集則由《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)歐亞混血導演Destin Daniel Cretton執導。