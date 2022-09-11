雷神奇俠4︱原定「木匠之神」客串出場　鬼才Waititi：唔敢玩太大

《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）於今年七月上映，電影由第三集《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor：Ragnarok）紐西蘭鬼才導演Taika Waititi繼續執導，並延續其玩味風格，加入不少出其不意的元素，令觀眾眼前一亮。

《雷神奇俠4：愛與雷霆》裡，雷神與女雷神同場出現，令Marvel迷異常驚喜。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照）

近日據外媒報道，Waititi在接受電台訪問時，提到他在構思電影「萬神殿」一幕、眾神雲集期間，有過一個驚人的想法，讓「木匠之神」客串現身，然而考慮到觀眾與將造成的網絡迴響，才打消這個念頭。

傳說中的「木匠之神」曾經有機會於《雷神奇俠4：愛與雷霆》裡曝光？（Getty Images）

在「萬神殿」一幕中，由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神Thor、帶着妮妲莉寶雯（Natalie Portman）飾演的女雷神Jane、女武神Valkyrie與石頭人Korg進入神殿希望得到希臘雷神宙斯的幫助，擊敗基斯頓比爾（Christian Bale）飾演的屠神者。

雷神帶着女雷神僑裝進入「萬神殿」。（imdb）

雷神帶着女雷神、女武神與石頭人一同向宙斯請求協助。（imdb）

宙斯最後揭發眾人的身份，更上演了一場大戰。（imdb）

過程中，雷神Thor一行人經過不同神祇的座位，包括坐在剪刀王座上的石頭族之神、埃及與瓦干達的貓神，亦有形象可愛的毛茸茸之神與包子之神。Waititi提到：「包子之神是我有一天在吃水餃時想到的一個角色，我覺得放進電影中會非常有趣！」

然而，唯獨一位廣為人熟知的「木匠之神」，經常於聖經中自稱為木匠的耶穌，Waitit卻不敢加入「萬神殿」一幕裡，他直言：「本來我有考慮過加入耶穌，但考慮到社交媒體有可能引起的爭議、杯葛與迷因等因素後，決定抽起，不敢玩得太過火。另外當然，因為該場戲以宙斯舉行『性愛派對』為終結，所以這個想法又未免太瘋狂吧！」