第79屆威尼斯影展於香港時間今日(11日)凌晨閉幕,《第四公民》導演Laura Poitras執導的紀錄片《All the Beauty and the Bloodshed》勇奪最高榮譽金獅獎,電影講述攝影師Nan Goldin與普渡製藥(Purdue Pharma)所屬薩克勒家族(Sackler family)之間的抗爭。

姬蒂白蘭芝二度封威尼斯影后。(Getty Images)

姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)繼2007年的《七人一個卜戴倫》(I'm Not There)後,今年再憑《Tar》封威尼斯影后,戲中她飾演國際級古典音樂指揮家及作曲家;而影帝就落在《The Banshees of Inisherin》的哥連法路(Colin Farrell)手上。

紀錄片導演Laura Poitras捧走最高榮譽金獅獎。(Getty Images)

在囚伊朗導演Jafar Panahi新作《No Bears》獲頒評審團特別獎,《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)導演Luca Guadagnino憑新作《Bones and All》奪得最佳導演,女主角Taylor Russell獲頒最佳年輕演員獎。