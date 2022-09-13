韋史密夫隔15年夥米高B佐敦拍《魔間傳奇2》　再破拒拍續集慣例？

今天憑《王者世家》（King Richard）奪得奧斯卡最佳男主角獎，並於頒獎禮上鬧出掌摑事件的荷里活巨星韋史密夫（Will Smith），日前傳出將會拍攝《魔間傳奇》（I am Legend）期待已久的續集。

日前傳出，韋史密夫將會參演《魔間傳奇》續集的消息。《魔間傳奇》電影劇照。（imdb）

2007年的電影《魔間傳奇》講述地球絕無僅有的倖存者於喪屍變異的世界中，獨力堅守紐約據點，並研究出喪屍「解藥」，交付一對母女的故事。電影成為喪屍題材電影的經典作品之一，而韋史密夫於電影中犧牲自我、拯救母女的驚人結局，亦衍生出廣大的討論，因此於發行的影碟版本中衍生交替結局，韋史密夫成功於電影中倖存。

《魔間傳奇》的上映版本與影碟發行版本的結局並不相同。《魔間傳奇》電影海報。（imdb）

《魔間傳奇》上映後，不少影迷紛紛要求電影開拍續集，延續電影中解救喪屍病變的故事。事隔十五年，有傳韋史密夫將會參演電影續集作品，更夥拍另一位當紅非裔美國演員米高B佐敦（Michael B. Jordan），並共同擔任監製一職。

有傳韋士密夫將夥拍米高B佐敦拍攝《魔間傳奇》續集。（Getty Images）

過去，韋史密夫曾經參演不少賣座電影，亦曾經被延續為系列作品，如《黑超特警組》（Men In Black）及《重案夢幻組》（Bad Boys），然而不少韋史密夫曾演的賣座電影如《天煞—地球反擊戰》（Independence Day）、《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）等均開拍續集，包括重啟的《黑超特警組：反轉世界》（Men In Black：International），然而韋史密夫卻一律不參與演出。故今次在《重案夢幻再重組》（Bad Boys for Life）後，再為《魔間傳奇》打破慣例，估計亦出於對舊作的鍾愛與回應影迷多年的訴求。