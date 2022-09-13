《絕命律師》Bob Odenkirk 失艾美男主角　網民戥高質劇食蛋不滿

第74屆艾美獎於香港時間今早舉行，其中最多人關心的劇情類最佳男主角獎，由《魷魚遊戲》的李政宰奪得，亦創下艾美獎首位奪得影帝的亞裔演員，不過就有劇迷覺得《絕命律師》（Better Call Saul）中的Bob Odenkirk ，在最後一季演出精彩，失獎令人大跌眼鏡。

《絕命律師》於今年4月開播最後一季，高潮迭起更保持水準。（網上圖片）

《魷魚遊戲》在去年掀起全球熱潮，其中主角李政宰的演出亦不俗，不過不少劇迷就覺得該劇以話題取勝，論劇味其實不及《絕命律師》，而且該劇播至第六季最後一季，水準一直保持，每集均有驚喜，作為前傳，不遜於《絕命毒師》(Breaking Bad)。可惜劇集在今次頒獎禮上捧蛋，令人失望。

Bob Odenkirk今日都有出席頒獎禮。（視覺中國）

而在播放最後一集時，男主角Bob Odenkirk 便開live講感受，感謝影集在拍攝以來，聚集了一班起高質的創作者：「實在是一次難以置信的經歷，我從來沒與那麼多出色的人在一起，他們把工作處理得非常優秀。」他更講出當初接拍都有所擔心︰「因為《絕命毒師 Breaking Bad》是大受歡迎的影集，我們要製作一部衍生影集，大可能會被討厭，但我們沒有，我們被給予了機會並希望充分利用它。」現在未能以獎項作結局篇的完美句號，實在可惜。