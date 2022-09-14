《一台殺戲》巨星雲集破奇案　黑色喜劇版《東方快車謀殺案》

由《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）金像男星森洛維 （Sam Rockwell） 聯同《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）女星、 四度提名奧斯卡的演技派新生代茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan），分別飾演厭世老差骨和烏龍新紥女警，組成最不合拍的偵探二人組，調查一宗凶案。

老差骨加新丁，係《神經俠侶》的組合。（《一台殺戲》劇照）

一宗《東方快車謀殺案》式的「人人有嫌疑，誰是真兇？」懸疑奇案，卻以黑色喜劇的玩味手法抽絲剝繭，星光熠熠的兇手、警探、受害者，嫌疑犯一字排開逐一登場。故事發生在五十年代倫敦西區劇院，一齣大受歡迎的舞台劇正計劃搬上大銀幕，不過來自荷里活的大導演科佩尼（艾哲倫保迪 飾）卻突然慘遭毒手，伏屍劇院舞台中央，更由此引發連環離奇命案。厭世老差骨Stoppard（森洛維飾 飾）和烏龍新紥女警Stalker（茜爾莎羅倫 飾）侷住合作查案，逐一盤問劇院台前幕後，卻發現人人都有殺人嫌疑，亦有可能成為下一個受害者⋯⋯

一張劇照，已經星光熠熠。（《一台殺戲》劇照）

調查由《布達佩斯大酒店》(The Grand Budapest Hotel) 男主角、金像影帝艾哲倫保迪 （Adrien Brody） 扮演荷里活大導演，在倫敦西區劇院慘遭毒手所引發的連環兇殺案。《皇家特工：第一任務》（The King’s Man）人氣新星哈里斯迪堅臣（Harris Dickinson）與一眾好戲之人，包括英國金像獎影后羅芙韋臣（Ruth Wilson）、英國金像獎得主里斯謝爾史密斯（Reece Shearsmith）、英國金像獎視帝查理古柏（Charlie Cooper）、艾美獎提名男星大衛奧伊羅奧（David Oyelowo）等，分別飾演舞台劇演員、劇場經理、電影監製、劇作家、帶位員，連英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂（Agatha Christie）也捲入奇案之中，各有殺人嫌疑，亦分分鐘成為下一個受害者。誰是兇手的查案過程，錯漏百出，笑位不絕，卻又峰迴路轉，引人入勝。