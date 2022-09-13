艾美獎2022︱AppleTV+《Ted Lasso》再奪3個大獎　冧莊破喜劇記錄

第74屆艾美獎（The 74rd Primetime Emmy Awards）於香港時間今早（13日，美國時間9月12日）在洛杉磯舉行，HBO奪得12個獎項大比數拋離一眾對手。焦點除了落在大熱韓劇《魷魚遊戲》及奪得「最佳劇集」殊榮的《傳媒監製繼承人》（Succession）Apple TV+製作的《乜都得教練》（Ted Lasso）亦奪得「最佳喜劇」、「最佳喜劇類男主角」及「最佳喜劇類男配角」三個大獎。

Jason Sudeikis第三次奪得「最佳喜劇類男主角」。（Apple TV+）

《乜都得教練》主角Jason Sudeikis第三次奪得「最佳喜劇類男主角」，奪獎時，他直言過去多年都會坐在家中收看頒獎典禮，今次能夠再度奪得這個殊榮，絕對要感謝團隊、所有工作人員、導演及演員，對於劇集能夠獲得大家歡心而感驚喜。另外，在劇中飾演足球員Roy Kent的Brett Goldstein就首次勇奪「最佳喜劇類男配角」。而他剛剛在MCU電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）的彩蛋中亮相，飾演宙斯的兒子「海格力斯」（Hercules），大家能在未來繼續看到他精彩的演出。