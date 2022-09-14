《飯戲攻心》內地版縮短2分鐘　「Double May」要改名「九頭身」

由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文、林明禎主演的《飯戲攻心》，香港上映短短一星期，票房已超過$1,500萬，其中單日票房更達$400萬，走勢凌厲。電影於9月9 日亦在內地上畫，改名為《還是覺得你最好》，不過有網民發現，內地片長比港版短兩分鐘，而且從宣傳片段可見，其中一個笑位「Double May」更要改為「九頭身」。

《飯戲攻心》在內地改名為《還是覺得你最好》上畫。（網上圖片）

《飯戲攻心》香港版其中一幕，講到林明禎力讚子華是才子一名，陳湛文便跟張繼聰笑指她果然是個「天真的Double May」（意指大胸的少女），但鄧麗欣不明當中意思，便問張繼聰是甚麼意思，他便扮作不理解，胡扯是「閏五月」的意思，但可能該笑位在內地不獲審批，內地版要將「Double May」改為「九頭身」，而張繼聰更同樣胡扯「九頭身」為「狗頭」，是史諾比的朋友。

「Double May」的笑位變成「九頭物」。（影片截圖）

注意︰以下內容含劇透

除了這個笑位有改動，另一被刪剪片段是壓軸林明禎，誤播出黃子華與鄧麗欣熱戀時拍下的「閃片」，頓然觸發全家的一場大混戰。不過據知該幾秒片段和相關情節都遭走，至於導演如何修改劇本，以另一情節觸發該場混戰，就要有機會看看內地版才知曉。電影在內地上畫5日，票房暫收$3,000萬，表現不過不失。