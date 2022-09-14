2023奧斯卡男主角全民大熱出爐　《The Whale》班頓費沙位列三甲

2023《盜墓迷城》（The Mummy）男主角班頓費沙最新作品《The Whale》，日前於第79屆威尼斯影展舉行首映。完場後，觀眾為班頓費沙於電影中的精彩演出致以長達七分鐘的掌聲，成為他從影超過三十年以來的巔峰時刻。

班頓費沙於《The Whale》的演出，於各大影展均廣受觀眾好評。（A24Twitter）

《The Whale》講述班頓費沙飾演的Charlie人到中年，為了同性情人而拋棄女兒，後來情人離世，Charlie難忍痛苦而暴食，成為一個600磅的癡肥中年，然而在覺悟下開始嘗試與女兒修補關係。

班頓費沙從影三十年，演技一直未獲影展及獎項肯定。（Getty Images）

由威尼斯影展到多倫多國際電影節（TIFF），觀眾對班頓費沙於《The Whale》的演出呼聲越來越高，據外媒報導，班頓費沙更被視作2023年奧斯卡最佳男主角的熱門人選之一，與曉治積曼（Hugh Jackman）於《The Son》的演出、哥連法路（Colin Farrell）於《The Banshees of Inisherin》的演出一同位列大熱門三甲。

曉治積曼於《The Son》的演出廣受觀眾歡迎，被認為是奧斯卡最佳男主角的熱門人選。（imdb）

哥連法路於《The Banshees of Inisherin》演出廣觀眾歡迎，被認為是奧斯卡最佳男主角的第三位熱門人選。（imdb）

班頓費沙於多倫多國際電影節時，回應外媒訪問指自己的演出非常認真：「為飾演角色，增肥外套具有重量，符合物理原則、地心吸力的效果，並不是剪影或曇花一現的電影笑料。」對於自己成為觀眾心目中的奧斯卡最佳男主角大熱三甲，他引用《白鯨記》的名言進行回應：「我不知道未來發生的事，但無論如何，我將會大笑面對一切。」