飯戲攻心｜票房突破2000萬　彩蛋片段曝光古天樂王丹妮登場

陳詠燊（Sunny）執導及編劇，黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》，截至昨日（14日），票房已達$20,094,589，成績相當理想。

《飯戲攻心》彩蛋片段卡士強勁。（電影公司提供）

出品人兼監製江志強特意拍攝彩蛋影片回饋觀眾，客串演員包括身為投資者的古天樂，《梅艷芳》主角王丹妮（Louise），以及《逆流大叔》班底余香凝、黃德斌及胡子彤；另外仲有姜皓文、陳毅燊（ANSONBEAN）、吳肇軒、林家熙（Locker）及凌文龍等，叫人期待不已。

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彩蛋片段原意為賀歲檔期向觀眾拜年，充滿節日熱鬧氣氛，彩蛋中張繼聰更穿上笑面佛造型氹stephy，非常搞笑，奈何受疫情影響，《飯戲攻心》改為中秋上映，彩蛋內容亦稍作修改，安排戲中三佬陳湛文聲演所有角色，而古天樂以驚喜角色出現，雖然只有一場戲份，但古仔仍認真研究角色，加添新意點子，更與王菀之擦出不少火花，增添笑位，古仔臨場爆肚緊緊擁着Ivana，Ivana感到意外說：「與古前輩熊抱，他應該感覺很溫暖及我的熱汗，因我這件衫很溫暖，但我的專業及冷靜只能維持在鎖骨以上，以下都有顫抖。」