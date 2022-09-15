深宵閃避球︱鄭伊健教女子球隊　周家怡帶隊驚喜跳唱《友情歲月》

由新晉導演應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡率領一眾新晉演員包括李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀主演，號稱香港史上最揸流攤運動喜劇《深宵閃避球》將於10月6日上映，9月24日起推出口碑優先場。

《深宵閃避球》海報曝光，電影由鄭伊健飾演教練、周家怡飾演社工，帶領八位「粉青」女隊員接受閃避球訓練。（電影公司提供）

電影宣傳攻勢進入白熱化階段，主視覺海報及多款角色海報相繼登場，電影大走清新日本漫畫風格，人物性格立體鮮明，隔住個mon都感受到由「熱血教練」鄭伊健及「最暖社工」周家怡帶領的這隊粉青閃避球隊不只捱得打，更充滿求勝決心！

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古有嚴師出高徒，今時今日教練卻要大玩親民，跟運動員打成一片才是王道！鄭伊健繼《黃金兄弟》大獲好評後，相隔數年再接演風格大不同的《深宵閃避球》，片中飾演熱血教練劉Sir的鄭伊健卻笑言自己卻是亳無章法：「其實呢個劉Sir一開始都係抱住打份工心態，不過收得人工都想交到啲成績向上司交代，所以就不經不覺投入咗呢隊球隊。劉Sir嘅特訓就係由零開始，其實佢係同班女仔一齊學習，有時仲係人云亦云咁去訓練，用自己嘅經驗同觀察力，拎出自己熱愛做運動嘅心態去幫呢八個女仔。」

《深宵閃避球》劇組中，鄭伊健與八位女隊員毫無隔膜。（《深宵閃避球》電影花絮照）

對於參與《深宵閃避球》，伊健在片中單挑8位新晉演員進行連環特訓，更要帶領球隊參賽，眾多群戲卻急促培養到彼此默契，伊健透露劇組上下都是零隔膜：「我拍呢部戲好開心，呢部電影有嚟自唔同年代嘅台前幕後，包括監製羅志良、我、家怡、導演應智贇、閃避球隊8位女生，甚至幕後班底，大家混埋一齊係唔容易嘅事，其實係成功嘅。大家戲裡戲外都好團結好認真去做，今次感受到成班人好齊心去做。」

《深宵閃避球》中，鄭伊健負責訓練八位「粉專」閃避球隊的女隊員。（《深宵閃避球》電影劇照）

戲中八位新晉演員原來早已是伊健的粉絲，今次有機會合作電影與偶像零距離接觸，認識伊健後更發掘他的另一面，李靖筠：「伊健係一個極度冇包袱嘅人，好鍾意佢」；鍾雪瑩：「好有趣嘅人」；陳海寧：「佢真係一個完美嘅男人」；黃淑蔓：「佢真係好靚仔」；宋嘉儀：「我哋幾個女仔都勁鍾意伊健，有時會約埋喺佢面前唱歌」。

早前，女主角家怡趁拍攝途中有一段休息期間，相約八個女生躲在片場一角排舞， 趁伊健和導演溝通劇本時，眾人突襲伊健眼前，邊唱邊跳動態版《友情歲月》，令伊健相當驚喜，笑不攏嘴！可見幕前眾人打成一片，打閃避球打出團隊精神！