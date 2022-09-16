《一路瞳行》累計開畫180萬　惠英紅︰好票房即這信息更多人知道

由惠英紅、吳岱融、吳千語主演的電影《一路瞳行》，昨日（15/9）正式上畫，紅姐今次挑戰失明人士，與吳岱融飾演一對失明夫妻，在強烈口碑帶動下，公映前已一直有不少包場及優先場，結果開畫日聯同早前包場及優先場加起來多達180多萬票房，成績令台前幕後感到鼓舞。

《一路瞳行》由惠英紅與吳岱融飾演一對失明夫妻，憑自己湊大一個小朋友。（《一路瞳行》劇照）

近月港產片復潮，不少優質港片都紛紛有好的票房和支持。《一路瞳行》雖然屬於小品形式但也是近年難得一見的港產片，由導演朱鳳嫻將自己原生家庭的故事搬上大銀幕，講述健全女兒成長在視障家庭的故事，是港片以往較少提及的內容，電影更有影后紅姐演活戲中視障母親的角色，演技大受各方讚賞。

很難想像一對失明夫妻如何照料一個小朋友，但確實又是一個真人真事。（《一路瞳行》劇照）

今次電影開畫連同之前口碑優先場及包場共錄得過百萬票房，大家都感到很安慰。紅姐表示「好開心，好感恩。」她表示其實拍這片很不容易，特別拍真人真事不能過火或放大。「為了演活導演媽媽的眼睛，我決定要訓練自己的眼睛像她媽媽一樣，導演本來很懷疑，但開工第一天就很驚訝我能做到。」紅姐表示這樣辛苦去做，都只是想用一個真實的信息及演出去給大家知道，殘疾人士可以自主及回饋社會的能力與一般人是沒有分別，「我希望這套戲可以有好票房，有好票房即是這信息可以有更多人知道。」

紅姐好感謝觀眾支持，電影累計首日票房有180萬。（影片截圖）

至於飾演女兒的千語，得知票房消息後都好開心︰「前幾日我在餐廳食飯時，有位侍應走來說跟我說『我一家人已看了你的電影！』，我很開心呢！因為一家人一起去看《一路瞳行》的感受一定不一樣。」岱融哥亦表示：「多謝各界支持《一路瞳行》，讓我們一起關心弱勢社群。」